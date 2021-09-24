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烈日下横电最美劳动者的身影

2021年09月24日08:19 | 来源：中国网
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原标题：烈日下横电最美劳动者的身影

在榆能横山煤电的生产现场有这样一群人，他们虽然没有惊天动地的事迹，但他们却用劳动者实干苦干的风采，描绘出一幅幅生动感人的画面。他们以厂为家，在生产线上摸爬滚打，在维护设备时挥汗如雨，他们东奔西走忙检修，精细巡检保安全……他们忘却了满脸汗水，忘却了满身油污，忘却了腰酸背痛，顶着酷暑保安全、促生产……他们不畏艰苦，埋头苦干，用奋斗诠释着横电劳动者的风采。

发电运行部煤管班的过磅员张仪在盛夏高温的煤场上，不畏高温“烤”验，黑油油的煤粉沾满了脸颊，而他依然坚守在本职岗位上。

发电运行部化学运行巡检杨文帆是一名90后青年，他一边拿着手电筒检查设备运行情况，一边拿着对讲机向集控值班人员汇报工作，手腕上还挂着“禁止操作，有人工作”的警示牌，正在认真细致地做好安全措施。

设备维护部热控炉控班的主检杨飞在闷热的车间内累的满头大汗，汗水顺着脸颊滴淌，湿透了全身。

设备维护部热控机控班的主检唐文是来自甘肃的一名80后，因为他酷爱钻研技术，班组里的人都称呼他“唐老师”。此时他正在输煤皮带上排查电子皮带秤的信号故障，由于皮带是封闭的，光线极为暗弱，他只能一边拿着手电筒照着，一边用螺丝刀拆除线路。

刘智是设备维护部班组里的一名安全员。每次进入现场后，他随时关注人员的行为，每天"安全"二字不离口，他以高度的责任感从事着琐碎的工作，一遍又一遍检查每个项目点的安全防范措施是否到位，检查个人的劳动防护用品佩戴是否齐全，发现不合格的现象立即叫停，绝不心慈手软;收工时，待其他工作人员全部离场，他仍然留在现场四处巡查一遍，看看是否遗留了检修垃圾，是否做到了工完料净场地清。

在横电，像唐文、张仪、杨飞这样普普通通“横电人”的故事有很多，他们迎着朝霞开工，踏着月光返家，在平凡的岗位上默默无闻的工作着，他们是公司的基石与栋梁，用自己勤劳的双手在榆能横山煤电的热土上贡献着青春和力量。（席江涛）

(责编：赵竹青、陈键)

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