张晔

原标题：集六项世界之最于一身 140米级海上风电打桩船下水

打桩架高度最高、打桩能力最大、抗风浪能力最强……近日，中交一航局投资建造的140米级打桩船“一航津桩”，在江苏启东顺利下水。

大型打桩船用于海上风电场及跨海大桥水域作业。由于作业地点一般都在外海，属于无遮蔽的开敞水域，受潮汐涌浪影响尤为明显。即使是海面平静如镜，水面以下也依然暗潮涌动，一般常规打桩船很难作业，安全方面也同时存在极大隐患，且施工作业窗口期短，费用高，效率低。目前，国内大型打桩船较少，全国100米桩架以上的打桩船仅7艘。

为适应国家海洋经济战略与海上风电能源的开发，中交一航局瞄准风电及大桥等大型桩基生产经营需要，研发建造这艘具备良好耐波性能及抗风能力的140米级大型打桩船。

“一航津桩”建成后将是全世界范围内桩架高度最高、吊桩能力最大、施打桩长最长、桩径最大、抗风浪能力最强、综合效率较高的专用打桩船。

据悉，“一航津桩”船长124米，型宽39米、型深8米，桩架高142米。建成后，“一航津桩”最大可打桩长118米+水深、重700吨、直径6米的桩基，适应外海恶劣海况下施工要求，用于海上风电高桩承台桩、导管架桩以及大型梁桩基等施工，在无限航区封舱拖航。

该船是国内首艘具备全回转舵桨和侧推辅助定位、DP0动力定位系统的超大型打桩船。动力定位系统（DP0）通过控制全回转舵桨和侧推，设置船舶任意点为中心点，实现船舶原地定位、原地转向、定向航行等功能。可实现施工区域内船舶自航移泊驻位，船舶安全性和灵活性大大提高。可以大幅度减少施工现场拖轮、锚艇等辅助船舶的使用数量和频率。

同时，该船设置船舶综合施工管理系统，可以实现船舶运转状态的自动监测管理和船舶打桩过程的实时记录控制以及全船数据的采集、共享与应用，最终实现智能船舶和数字船舶。

该船还采用了先进的智能船舶和数字船舶设计理念，通过专项研发的施工管理控制系统，可实现船舶智能化、数字化施工。

(责编：赵超、陈键)