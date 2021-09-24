张蕾

原标题：我国积极推动全球生物多样性治理进程

作为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)的东道国和主席国，中国坚定支持多边主义，积极推动全球生物多样性治理进程。我们将继续保持和增强建设生态文明的定力，加大生物多样性保护力度，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，提升自然生态系统质量和稳定性，为履行碳达峰、碳中和目标承诺付出艰巨的努力，为构建人类命运共同体发挥更大的作用。”9月23日，在生态环境部举行的例行新闻发布会上，生态环境部自然生态保护司司长崔书红回答本报记者提问时说。

科学研究表明，全球生物多样性继续以惊人的速度下降，但是各国在如何实现联合国《生物多样性公约》、可持续发展目标等方面的态度和行动都存在差异。对此，崔书红表示，生物多样性丧失、气候变化、土地退化，既是可持续发展面临的全球性挑战，也是当前人类面临的三大突出环境问题。各国是风雨同舟的命运共同体，国际社会需要携手并进、共商未来。COP15将总结过去十年全球生物多样性目标实施进展与经验，凝聚缔约方、国际组织和所有利益相关方的合力，制定“2020年后全球生物多样性框架”（以下简称“框架”），为生物多样性保护转型性变革带来契机。

国际社会对“框架”寄予厚望，提出了雄心勃勃的保护目标建议；同时，“框架”包括一揽子富有雄心的目标，包括每年调动至少2000亿美元用于生物多样性保护等。但是，各国在落实《生物多样性公约》和可持续发展目标方面，执行情况差异很大。“各国国情不同，重视程度不同，经济社会条件不同，技术水平也不同，差异显著。因此，在制定未来十年全球生物多样性保护蓝图时，我们应当考虑客观因素影响，充分吸取和借鉴‘爱知目标’执行中的经验和教训，‘框架’目标应兼具雄心与务实，平衡体现联合国《生物多样性公约》确定的保护生物多样性、可持续利用其组成部分、公平合理分享由利用遗传资源而产生惠益的三大目标。进一步完善和强化执行和保障机制，特别是加强对发展中国家在执行能力，包括资金、技术和人才等方面的支持，推进更加公正合理、各尽所能的2020年后全球生物多样性治理体系，尽快扭转全球生物多样性加速丧失的趋势。”崔书红强调。

作为COP15的东道国和主席国，中国积极参与全球生物多样性治理进程。据悉，从2019年起，中国已经是联合国《生物多样性公约》信托基金的第一大出资国，多年来也一直是向全球环境基金（GEF）、生物多样性和生态系统服务政府间科学-政策平台（IPBES）捐资最多的发展中国家。“我们将继续同国际社会共建绿色‘一带一路’，深化生物多样性保护‘南南合作’，广泛开展生物多样性领域双多边合作。通过我们的努力，助力发展中国家实现目标，尽量缩小其在联合国《生物多样性公约》履约和可持续发展目标实现方面的差距。”崔书红表示。

(责编：赵超、陈键)