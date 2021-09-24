江德斌

原标题：莫让“纸螃蟹”横行

近日，各地大闸蟹正陆续开湖捕捞。与此同时，一些蟹券也早早登陆各大电商平台和线下门店。近几年，随着蟹券的泛滥，兑换难、蟹券空转的情况时有发生。“礼券经济”表面繁荣，但其中暗藏着某些风险。

“纸螃蟹”最初是以提货券的形式走俏，方便消费者兑换或赠送亲友，商家也可以通过预售获得资金，减轻经营压力，不少商家会采取折扣的方式，给予消费者优惠，一经推出即受到消费者青睐。然而，“纸螃蟹”在商家的推波助澜之下，在快速暴发后逐渐产生一些问题，如以次充好、蟹券超卖、货不对板、商家跑路等情况，侵害了消费者权益。

商家发行“纸螃蟹”的成本很低，只付出了印刷蟹券的费用就能提前回笼资金，形成了资金杠杆，甚至个别商家因此不再费心思养螃蟹了。一旦如此，会卖券的比会卖蟹的更赚钱、更轻松，就容易形成“劣币驱逐良币”效应，商家依靠炒卖“纸螃蟹”牟利，产生虚假繁荣的市场泡沫。

如今，蟹券已成为消费套路“重灾区”，黑猫投诉平台上有很多关于蟹券兑换的问题。套路多多的“纸螃蟹”将消费者套进来，破坏了螃蟹市场公平竞争秩序，却养肥了发券商家。如果完全不加以规制，势必造成恶性循环。

“纸螃蟹”之所以在市场上“横行”，一个重要原因就是违约、违法成本低，发券商家所需承担的风险少。因此，应对“纸螃蟹”采取一定监管措施，比如商家需要以产定销、预售资金纳入第三方存管、商家不得提前提取预售资金、扣留一定比例的售后服务费等。由此，提高“纸螃蟹”的发行门槛，引导商家合规经营。

(责编：赵超、陈键)