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我国高铁对百万以上人口城市的覆盖率超过95%

2021年09月24日08:28 | 来源：新华网
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原标题：我国高铁对百万以上人口城市的覆盖率超过95%

　　新华社北京9月23日电（记者樊曦）近年来，我国以铁路为主干、以公路为基础、水运和民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网日益完善。其中，高速铁路对百万以上人口城市的覆盖率超过了95%。

　　高铁是交通运输现代化的重要标志。自2008年我国第一条设计时速350公里的京津城际铁路建成运营以来，一大批高铁相继建成投产。特别是党的十八大以来，我国高铁发展进入快车道，年均投产达3500公里，成功建设了世界上规模最大、现代化水平最高的高速铁路网。

　　来自中国国家铁路集团有限公司的统计显示，到2020年底，我国高铁营业里程达到3.79万公里，占世界高铁总里程的69%。其中，时速300—350公里的高铁营业里程1.37万公里，占比为36%；时速200—250公里的高铁营业里程2.42万公里，占比为64%。

　　目前， 我国“四纵四横”高铁网已经形成，“八纵八横”高铁网正加密成型。在京沪、京津、京张、成渝等高铁线路上，复兴号以时速350公里运营。我国是世界上唯一实现高铁时速350公里商业运营的国家，树起了世界高铁商业化运营标杆，以最直观的方式向世界展示了“中国速度”。

(责编：赵竹青、陈键)

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