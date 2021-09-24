人民网北京9月24日电 （赵超）9月23日，北京市通信管理局各行政区通信建设管理办公室正式成立。工信部信息通信发展司司长谢存在授牌仪式上表示，我国已建成全球最大的5G网络和千兆接入网络。

我国5G自2019年正式商用以来，网络建设飞速发展。今年政府工作报告明确提出，加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。

谢存表示，工信部以实施新型信息基础设施强基赋能工程为抓手，聚焦5G和千兆光网“双千兆网络”，协同推进网络建设和融合应用，取得了令人欣喜的成绩。

一是供给能力全面增强。已建成全球最大的5G网络和千兆接入网络。5G基站超过100万座，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端用户数突破4亿。超过300个地市启动千兆入户试点，千兆光网覆盖家庭已超过2亿户。

二是发展质量全面提升。网络共建共享全面深化，杆路、铁塔、管道等配套设施能利旧不新建、能共享不独用，建成全球最大共建共享5G网络，5G共享基站超过46万个，节省投资超过千亿,每年可节约用电超百亿度，形成了资源集约、节能高效的绿色网络。

三是保障能力全面增强。新冠肺炎疫情以来，我国强大的通信网络保障了流量集中爆发下的互联网集中访问的畅通，有力支撑了疫情防控常态化下广大群众远程办公、在线教育、远程医疗等生产和生活需求。

四是融合赋能作用全面展现。各类融合应用向垂直行业和领域拓展。据统计5G应用案例已超过1万多个，覆盖钢铁、电力、矿山等20多个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景，成为引领我国高质量发展的新引擎。

据悉，北京市通信管理局各区通信建设管理办公室将充分发挥好对房屋建筑企业和信息通信企业的服务与监管作用，与各区政府一起密切合作，共同推动通信基础设施建设，为实现将北京市建设成全球数字经济标杆城市的目标打下坚实基础。

北京市通信管理局日前发布数据显示，截至8月底，北京5G基站达4.57万个。北京5G建设“建用并举”，边建边用，以用促建，在医疗、文旅、校园等多个场景实现应用。

据了解，北京已经实现首都功能核心区、北京城市副中心、CBD、奥林匹克中心区等重点功能区的5G网络覆盖。数据中心、云计算、大数据等新兴业务成为固定增值业务主要增长点，其中云计算和大数据业务增势突出。

目前，北京每万人5G基站数约20个，5G基站与万人平均数量均居全国第一。5G终端用户1215.5万户，占移动电话用户近三成。依托广覆盖的5G网络，北京涌现出一系列应用项目。远程医疗探视急救指挥、大学校园5G专网、老北京5G智慧胡同街区等一系列老百姓身边的5G应用项目今年将陆续在北京落地。

(责编：赵超、吕骞)