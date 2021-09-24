2020年—2021年1-8月份软件业务收入增长情况

人民网北京9月24日电 （赵超）工信部23日公布了2021年1-8月份软件和信息技术服务业（以下简称软件业）经济运行情况。今年前八个月，我国软件业总体呈良好发展态势，业务收入稳步增长，利润总额增速持续放缓，软件出口平稳增长，从业人数规模小幅扩大。

软件业务收入稳步增长。1-8月份，我国软件业完成软件业务收入59710亿元，同比增长20.8%，增速比1-7月份回落0.6个百分点，近两年复合增长率为15.3%，较1-7月份提高0.5个百分点。

利润总额增长持续放缓。1-8月份，全行业实现利润总额6666亿元，同比增长9.3%，比1-7月份回落3个百分点，近两年复合增长率为7.6%。

软件出口平稳增长。1-8月份，软件业实现出口332亿美元，同比增长10.9%，增速与1-7月份持平。近两年复合增长率为4.6%。其中，外包服务出口93.8亿美元，同比增长21.3%；嵌入式系统软件出口124亿美元，同比增长2.6%。

从业人数规模小幅扩大，工资总额加快增长。1-8月份，我国软件业从业平均人数777万人，同比增长6.3%，规模比1-7月份增加10万人；从业人员工资总额同比增长11.9%，较1-7月份提高0.3个百分点，近两年复合增长率为7.8%。

分领域来看，1-8月份，软件产品实现收入15582亿元，同比增长17.3%，比1-7月份回落0.2个百分点，占全行业收入的比重为26.1%，比去年同期回落0.8个百分点。制造业数字化转型需求不断释放，推动工业软件产品收入完成1466亿元，同比增长17.0%，占软件产品收入比重为9.4%，占比较去年同期提高0.5个百分点。

信息技术服务收入保持快速增长。1-8月份，信息技术服务实现收入37951亿元，同比增长23.9%，高出全行业平均水平3.1个百分点，在全行业收入中占比为63.6%，比去年同期提高1.7个百分点。其中，云计算、大数据服务共实现收入4893亿元，同比增长22.2%，占信息技术服务收入的12.9%；电子商务平台技术服务收入5495亿元，同比增长31.2%；集成电路设计收入1444亿元，同比增长29.1%。

信息安全行业规模加速扩容。1-8月份，信息安全产品和服务共实现收入1035亿元，同比增长23.1%，比1-7月份提高1.2个百分点，高出全行业平均水平2.3个百分点。

嵌入式系统软件收入增长持续放缓。1-8月份，嵌入式系统软件实现收入5142亿元，同比增长9.6%，比1-7月份回落1.8个百分点。

分地区运行情况，东北地区软件业收入加快增长，西部地区增长明显放缓。1-8月份，东部地区完成软件业务收入48068亿元，同比增长21.2%，比1-7月份回落0.6个百分点，高出全国平均水平0.4个百分点。中部地区完成软件业务收入2759亿元，同比增长21.2%，比1-7月份回落0.6个百分点。西部地区完成软件业务收入7116亿元，同比增长18.9%，比1-7月份回落1.2个百分点。东北地区完成软件业务收入1768亿元，同比增长15.6%，比1-7月份提高0.3个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为80.5%、4.6%、11.9%和3.0%。

主要软件大省业务收入两位数增长，利润保持平稳增长。1-8月份，软件业务收入居前6名的省份中，北京、广东、江苏、浙江、上海和山东软件收入分别为12209亿元、10568亿元、7600亿元、4961亿元、4754亿元和4430亿元，分别增长32.0%、18.1%、15.6%、12.5%、24.5%和22.6%，六省（市）合计软件业务收入44522亿元，占全国比重为74.6%，占比较去年同期提高2个百分点；共实现利润总额5325亿元，同比增长8.7%，低于全行业平均水平0.6个百分点。

中心城市软件业务收入增速稳中有落，利润总额加快增长。1-8月份，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入31463亿元，同比增长16.7%，比1-7月份回落1.2个百分点，占全国软件业务收入比重为52.7%，占比较去年同期回落1.5个百分点。其中，广州和济南软件业务收入同比增速超过全行业平均水平。中心城市软件业利润总额3821亿元，同比增长4.0%，比1-7月份提高0.8个百分点。其中，西安和哈尔滨的利润总额增速超过20%。

(责编：赵超、吕骞)