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国家统计局：9月中旬重要生产资料40种涨8种降 煤炭涨幅明显

2021年09月24日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电（申佳平）国家统计局官网消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月中旬与9月上旬相比，40种产品价格上涨，8种下降，2种持平。

其中，煤炭产品价格涨幅明显。普通混煤（4500大卡）较9月上旬价格上涨130.2元/吨，涨幅达16.8%；山西大混（5000大卡）、山西优混（5500大卡）、大同混煤（5800大卡）价格分别上涨189.4元/吨、171.0元/吨和167.8元/吨，涨幅达21.9%、18.1%、17.3%。同时，无烟煤（洗中块）和焦煤（主焦煤）、焦炭（二级冶金焦）价格也呈现不同程度上涨，焦炭（二级冶金焦）价格涨幅为9.1%，本期价格达3950元/吨。

其他产品中，烧碱（液碱，32%）比9月上旬价格上涨129.8元/吨，涨幅达19.3%；生猪（外三元：三种外国猪杂交的肉食猪）价格为12.4元/千克，降幅达8.1%。 

(责编：申佳平、吕骞)

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