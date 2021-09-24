新华社记者王思北、余俊杰

原标题：奋力谱写网络强国建设精彩华章——我国网信事业发展成就综述

信息技术浪潮气象万千，数字经济发展生机勃勃。

习近平总书记高度重视网络安全和信息化工作，提出一系列具有开创性意义的新思想新观点新论断，形成了习近平总书记关于网络强国的重要思想。在这一重要思想指引下，我国网信事业取得积极进展和瞩目成就。

积极构建安全清朗的精神家园

聪者听于无声，明者见于未形。

“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。”习近平总书记高瞻远瞩的话语，为推动我国网络安全体系的建立，树立正确的网络安全观指明了方向。

深刻把握信息化发展大势，积极应对网络安全挑战。党的十八大以来，中央网信办会同相关部门以总体国家安全观为指导，不断完善网络安全工作顶层设计和总体布局。

出台网络安全法、数据安全法、个人信息保护法、《关键信息基础设施安全保护条例》《国家网络空间安全战略》等网络安全法律法规战略，印发《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》等政策文件，不断夯实国家网络安全工作根基；

自2014年以来，十部门共同连续举办国家网络安全宣传周，有效提升全民网络安全意识和防护技能，“网络安全为人民，网络安全靠人民”的理念深入人心；

我国网络安全创新发展取得积极成效，2020年网络安全产业规模超过1700亿元，较2015年翻了一番，年均增速超过15%。

网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。

坚持“正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事”，有关部门密切配合、协同发力，网上正能量更强劲、主旋律更高昂，网络空间日益清朗。

2021年“清朗”系列专项行动重点整治未成年人网络环境、整治PUSH弹窗新闻信息突出问题、整治网上文娱及热点排行乱象等8方面内容，在全网开展“大扫除”，有效遏制网络乱象滋生蔓延；加强网上网下文化市场监管，“护苗2021”专项行动中，仅7至8月，全国累计查缴少儿类非法出版物52.3万件，查删网络有害信息12.6万余条；《“抵制网络谣言 共建网络文明”倡议书》发布，倡导全社会共管共治网络谣言，共建共享网络文明。

信息化发展适应人民新期待

线上办公、视频会议、网络直播、云游博物馆……当前，信息技术发展日益蓬勃，“数字红利”加快释放，互联网深度融入百姓生活。

“网信事业发展必须贯彻以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点”。习近平总书记为信息化发展指明方向。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活。

适应人民新期待，党的十八大以来，《国家信息化发展战略纲要》《“十三五”国家信息化规划》等战略规划出台，相关部门紧抓落实，信息化建设工作取得重要进展。

信息基础建设规模全球领先——我国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络；截至2021年6月，我国网民规模为10.11亿，互联网普及率达71.6%，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力。

信息技术创新能力持续提升——基础性、通用性技术研发取得重要进展，5G、人工智能、高性能计算、量子计算等领域取得一批重大科技成果。

数字经济发展活力不断增强——当前新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，带动经济发展加速迈向数字经济新阶段。2020年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到7.8%，数字经济质量效益明显提升；大数据产业规模达718.7亿元，同比增长16.0%，增幅领跑全球大数据市场。

信息技术助力弥合数字鸿沟——截至2020年底，全国中小学互联网接入率达到100%，远程医疗协作网覆盖2.4万余家医疗机构。互联网应用适老化水平及特殊群体的无障碍普及不断推进，健康码适老化相关功能已覆盖全国至少3000万老年群体。

一串串亮眼数字的背后，亿万人民在信息化建设的不断推进下拥有了更多获得感、幸福感、安全感。

推动全球互联网发展治理迈向更高水平

当信息化革命浪潮席卷全球经济格局、利益格局、安全格局，各国在全球互联网治理体系中休戚与共。

习近平总书记深刻指出，国际网络空间治理应该坚持多边参与、多方参与，发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、民间机构、公民个人等各种主体作用。

党的十八大以来，我国不断深化网络空间国际交流合作，积极参与互联网国际技术标准制定、网络基础设施建设和网络空间国际治理体系建设，共同推动全球互联网发展治理迈向更高水平。

从《网络空间国际合作战略》的发布，到G20杭州峰会《二十国集团数字经济发展与合作倡议》的签署，再到发起“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”……中国不断深化网络空间国际合作，推动世界各国共同搭乘互联网和数字经济发展的快车。

自2014年起世界互联网大会已连续7年成功举办，关于全球互联网发展治理的“四项原则”“五点主张”“四个共同”等中国智慧，得到国际社会特别是广大发展中国家的广泛认同，网络空间命运共同体等重要理念深入人心。

金秋九月，水乡乌镇再次汇聚世界目光。以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2021年世界互联网大会乌镇峰会即将在这里举行。

这场全球互联网界的盛事，将继续引领全球互联网领域的合作发展；中国智慧、中国方案将再次为世界发展注入更多新活力。

(责编：赵竹青、陈键)