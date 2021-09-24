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2021年世界互联网大会乌镇峰会详细日程来了

2021年09月24日11:14 | 来源：世界互联网大会
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原标题：2021年世界互联网大会乌镇峰会详细日程来了

9月25日 星期六

09:30-10:00

“互联网之光”博览会开幕式

互联网之光博览中心A1馆

15:00-16:20

“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例集发布暨精品案例展示

乌镇大剧院

14:00-17:00

推动数字经济发展与合作研讨会

枕水酒店龙凤厅

9月26日 星期日

09:00-10:15

2021年世界互联网大会乌镇峰会开幕式

乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

10:15-11:30

2021年世界互联网大会乌镇峰会全体会议

乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

13:30-16:30

开源生态论坛

乌镇互联网国际会展中心安渡厅

13:30-16:30

企业家高峰论坛：助力抗疫 复苏经济

枕水酒店宫音厅

13:30-15:10

全球抗疫与国际传播论坛

乌镇互联网国际会展中心枕水厅

13:30-16:30

网络数据治理论坛

乌镇互联网国际会展中心雨读厅

14:00-16:30

数据与算法论坛

乌镇互联网国际会展中心垄行厅

13:30-16:30

海峡两岸暨港澳互联网发展论坛

乌镇互联网国际会展中心通安厅

14:30-16:50

网络谣言共治论坛

乌镇互联网国际会展中心景行厅

17:00-18:45

世界互联网领先科技成果发布活动

乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

13:00-21:40

“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛

互联网之光博览中心G馆大厅、G馆210

9月27日 星期一

08:40-11:40

人工智能：打造智能经济新优势

乌镇互联网国际会展中心枕水厅

08:30-12:00

网络空间国际规则：实践与探索（应邀出席）

乌镇互联网国际会展中心雨读厅

09:30-12:00

网络法治：法治护航数字经济高质量发展

乌镇互联网国际会展中心通济厅

07:55-11:30

互联网公益慈善与数字减贫论坛

乌镇互联网国际会展中心景行厅

08:10-11:30

网络安全技术发展和国际合作论坛

枕水酒店宫音厅

09:00-12:00

“一带一路”互联网国际合作论坛

乌镇互联网国际会展中心安渡厅

09:00-12:00

工业互联网的创新与突破论坛

乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

09:40-12:15

乌镇论道：互联网企业社会责任论坛

乌镇互联网国际会展中心垄行厅

08:40-11:10

数字时代网络内容创新高端论坛

乌镇互联网国际会展中心通安厅

13:30-18:00

下一代互联网论坛

乌镇互联网国际会展中心垄行厅

14:30-17:30

5G赋能：创新驱动经济高质量发展

乌镇互联网国际会展中心通安厅

14:00-16:50

互联网+教育论坛

乌镇互联网国际会展中心枕水厅

14:00-17:00

互联网国际高端智库论坛

乌镇互联网国际会展中心安渡厅

9月28日 星期二

09:00-11:00

“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛颁奖仪式

乌镇互联网国际会展中心乌镇厅

11:00-12:00

新闻发布会

乌镇互联网国际会展中心网剧场

*日程如有调整，以现场安排为准。

(责编：赵竹青、陈键)

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