2021年世界互联网大会乌镇峰会详细日程来了
9月25日 星期六
09:30-10:00
“互联网之光”博览会开幕式
互联网之光博览中心A1馆
15:00-16:20
“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例集发布暨精品案例展示
乌镇大剧院
14:00-17:00
推动数字经济发展与合作研讨会
枕水酒店龙凤厅
9月26日 星期日
09:00-10:15
2021年世界互联网大会乌镇峰会开幕式
乌镇互联网国际会展中心乌镇厅
10:15-11:30
2021年世界互联网大会乌镇峰会全体会议
乌镇互联网国际会展中心乌镇厅
13:30-16:30
开源生态论坛
乌镇互联网国际会展中心安渡厅
13:30-16:30
企业家高峰论坛：助力抗疫 复苏经济
枕水酒店宫音厅
13:30-15:10
全球抗疫与国际传播论坛
乌镇互联网国际会展中心枕水厅
13:30-16:30
网络数据治理论坛
乌镇互联网国际会展中心雨读厅
14:00-16:30
数据与算法论坛
乌镇互联网国际会展中心垄行厅
13:30-16:30
海峡两岸暨港澳互联网发展论坛
乌镇互联网国际会展中心通安厅
14:30-16:50
网络谣言共治论坛
乌镇互联网国际会展中心景行厅
17:00-18:45
世界互联网领先科技成果发布活动
乌镇互联网国际会展中心乌镇厅
13:00-21:40
“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛
互联网之光博览中心G馆大厅、G馆210
9月27日 星期一
08:40-11:40
人工智能：打造智能经济新优势
乌镇互联网国际会展中心枕水厅
08:30-12:00
网络空间国际规则：实践与探索（应邀出席）
乌镇互联网国际会展中心雨读厅
09:30-12:00
网络法治：法治护航数字经济高质量发展
乌镇互联网国际会展中心通济厅
07:55-11:30
互联网公益慈善与数字减贫论坛
乌镇互联网国际会展中心景行厅
08:10-11:30
网络安全技术发展和国际合作论坛
枕水酒店宫音厅
09:00-12:00
“一带一路”互联网国际合作论坛
乌镇互联网国际会展中心安渡厅
09:00-12:00
工业互联网的创新与突破论坛
乌镇互联网国际会展中心乌镇厅
09:40-12:15
乌镇论道：互联网企业社会责任论坛
乌镇互联网国际会展中心垄行厅
08:40-11:10
数字时代网络内容创新高端论坛
乌镇互联网国际会展中心通安厅
13:30-18:00
下一代互联网论坛
乌镇互联网国际会展中心垄行厅
14:30-17:30
5G赋能：创新驱动经济高质量发展
乌镇互联网国际会展中心通安厅
14:00-16:50
互联网+教育论坛
乌镇互联网国际会展中心枕水厅
14:00-17:00
互联网国际高端智库论坛
乌镇互联网国际会展中心安渡厅
9月28日 星期二
09:00-11:00
“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛颁奖仪式
乌镇互联网国际会展中心乌镇厅
11:00-12:00
新闻发布会
乌镇互联网国际会展中心网剧场
*日程如有调整，以现场安排为准。
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