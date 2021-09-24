近日，“完善公司治理 推动上市公司高质量发展——2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动”成功举办。本次活动在中国证券监督管理委员会北京监管局、上海证券交易所、深圳证券交易所的指导下，由北京上市公司协会与上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办，旨在贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量的决策部署，进一步促进北京辖区上市公司完善公司治理、聚焦主业经营、加强与投资者沟通互动，实现公司高质量发展。

活动伊始，首先通过视频宣传片呈现了北京辖区一大批代表高新技术和战略新兴产业的优秀企业，展示了北京辖区上市公司良好的精神面貌和责任担当。

随后，北京证监局贾文勤局长为本次活动致辞，并对辖区上市公司提出三点希望：一是希望辖区上市公司以公司治理专项行动为契机，不断增强内生动力，提升规范意识，全面提高公司治理水平；二是希望辖区上市公司加强与投资者的沟通互动，及时回应投资者关切问题，让投资者、特别是中小投资者有更多的“获得感”；三是希望辖区上市公司聚焦主业经营，不断增强核心竞争力，实现公司高质量发展。

此次活动采取沪深两市上市公司分网同步进行的方式，投资者通过上证路演中心、全景网以及微信公众号观看直播和参与互动。北京辖区有394家上市公司、1402名高管人员，通过互动平台与投资者进行了热烈高效的互动交流。根据大数据分析，在两个小时的交流过程中，来自全国多个省、市、地区的投资者向辖区上市公司提问共计11770条，上市公司嘉宾回答问题共计9392条，总体答复率达80%；其中238家上市公司答复率达到100%。投资者较为关心的问题涉及上市公司经营状况、发展战略、业绩说明、投资者关系、市值管理等内容，“经营战略”、“业绩”、“利润”、“投资者”、“管理层”等关键词出现频次较高，引发市场与舆论的广泛关注，充分实现了上市公司与投资者的良性互动。

下一步，北京证监局将继续通过多种渠道落实投资者保护工作，推动辖区上市公司畅通与投资者的沟通渠道，加强互动交流；推动辖区上市公司守法合规经营，坚持科学发展理念，实现公司高质量发展，保障首都资本市场健康稳定运行。

(责编：申佳平、章斐然)