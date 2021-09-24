9月24日，在华为全联接大会2021期间举行的“共筑城市智能体，深耕城市数字化——城市智能体峰会”上，华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇指出，精细化治理是建设“以人为本”的智慧城市的基础与目标，从“数治”到“善治”，是一个城市走向“以人为本”的智慧城市质的飞跃。

鲁勇指出，在数字技术支撑之下，城市管理者可以对城市中各类场景进行判断和治理，这是智慧城市成功的基础；同时，数字技术让城市治理颗粒度愈发精细，也让城市能够“可管”与“可感”；除此之外，实现全面而系统的共享和协同，更是智慧城市发挥真正“智慧之力”的保障，是实现“以人为本”城市治理的关键。

作为技术与解决方案提供商，华为参与了中国智慧城市的建设历程，回顾在诸多城市与合作伙伴携手共同走过的路，鲁勇认为在智慧城市建设中，有三大着力点。

第一，理念是方向。精细化治理是建设“以人为本”的智慧城市的基础与目标，从“数治”到“善治”，是一个城市走向“以人为本”的智慧城市质的飞跃。

第二，能力是保障。智慧城市的建设不是先进技术的叠加，应当作为一个整体来布局。城市智能体聚合了联接、云、计算、人工智能、行业应用等数字技术，构成一个云网边端协同的一体化智能系统，再融汇、治理城市全域数据、做好持续运营，从而让城市顺畅运行、均衡发展、自我优化、生生不息。

第三，组织机制是基础，实干是关键。业务流程的创新，需要组织机制变革来保障。而长期坚定投入智慧城市的创新与建设，需要实干的信心与态度。

在鲁勇看来，城市最能被人感知的是“城市治理”的“体验”。数字治理的基础是数据，在科学支撑之下的判断与治理，是智慧城市成功的关键，应当作为一个整体来布局，城市智能体正是实现这种全面理念的载体。

鲁勇指出，城市智能体是实现智慧城市整体布局的载体，聚合领先数字技术，构成一个云网边端协同的智能系统，再融汇城市全域数据、做好持续运营，让城市顺畅运行、均衡发展、生生不息。

“新时代，新机遇，华为愿做城市数字化转型的‘同路人’‘同心人’。”最后，鲁勇指出，华为将继续秉承开放、共赢的态度和原则，把能力、平台开放出来，把以往实践经验传递给更多城市，与客户和伙伴一同“深耕城市数字化”，助力城市高质量发展，让数字红利惠及千家万户。

(责编：曹淼、李源)