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交通银行达成“南向通”交易

2021年09月24日13:54 | 来源：人民网
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9月24日“南向通”开通首日，交通银行成为“南向通”做市商、境内投资者，顺利达成“南向通”交易。

交通银行相关负责人介绍，交通银行是首批13家“南向通”做市商成员以及41家境内投资者之一。交易首日，交通银行总行作为投资者与4家境外做市商达成9笔交易，交通银行香港分行作为“南向通”做市商与16家境内投资者达成20笔交易，交易涵盖了人民币、港元、美元等多个币种，债券品种包括国债、央票、香港政府债、政策性金融债和中资美元债等各个品种。

该负责人表示，对于交通银行来说，“南向通”顺利落地将同时带来“市场机遇”和“客户机遇”，一方面可进一步拓宽投资渠道、丰富投资策略，实现多元化资产配置，另一方面可发挥交通银行全球布局和综合经营优势，为客户创造更大价值。交通银行将抓住“南向通”业务带来的发展契机，把综合化、国际化的经营实践融入人民币国际化的历史进程中，提高债券资产多元化配置能力、客户财富管理服务能力和风险管理能力，为境内外投资者提供更加丰富的人民币投资产品和服务。进一步服务科技创新、绿色低碳等领域发展，打造“大财富—大资管—大投行”全链条一体化经营体系，为上海建设国际金融中心、推动经济高质量发展贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)

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