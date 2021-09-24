人民网北京9月24日电 （申佳平）市场准入是民营企业家普遍关注的问题。在国家发展改革委今日举行的惠企纾困专题新闻发布会上，国家发展改革委体改司副司长蒋毅表示，市场准入负面清单制度全面实施，按照“一年一修订”的原则，已经发布三版市场准入负面清单，清单事项由151项缩减至123项。他提到，下一步将结合国家区域重大战略，支持湖北开展放宽市场准入试点。

他同时透露，下一步，国家发展改革委准备重点开展三方面工作。

一是继续推动放宽市场准入限制。国家发展改革委、商务部会同有关部门、各地方对《市场准入负面清单（2020年版）》开展全面修订，总体上力争清单事项在前版基础上进一步缩减，目前正在公开征求意见。后续将按程序报批后印发实施。

二是着力开展放宽市场准入试点。今年4月，国家发展改革委会同商务部公布了《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，在医疗、教育、文化、金融等领域推出22条特别措施，首个放宽准入试点正式落地。下一步，将结合国家区域重大战略，加快深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽准入特别措施出台，积极推进浦东、横琴等特别措施研究制定工作，支持湖北开展放宽市场准入试点。

三是建立违背负面清单案例归集通报和市场准入效能评估机制。今年以来，国家发展改革委指导福建、云南两省围绕市场准入负面清单制度落实情况、市场准入审批服务效能、市场准入隐性壁垒破除等方面，对市场准入效能开展综合评估，形成良好示范效应。下一步，将进一步完善市场准入的效能评估的指标体系，逐步扩大评估范围，实施违背负面清单案例归集与通报，畅通市场主体对各类市场准入问题的反馈渠道，营造更加公平畅通的市场准入环境。

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