人民网北京9月24日电 （申佳平）今日，在国家发展改革委举行的惠企纾困专题新闻发布会上，国家发展改革委高技术司副司长朱建武表示，当前全球疫情形势依然严峻，国际海运价格持续维持高位，加之部分大宗商品和原材料价格大幅上涨，战略性新兴产业发展面临挑战，特别是产业链中下游、中小企业，对价格和成本的传导消化能力相对较弱，应予以高度关注。

朱建武指出，随着国家“十四五”战略性新兴产业发展规划以及其他各领域专项规划陆续出台，战略性新兴产业发展引导支持力度还将进一步加大，产业发展预期将持续稳中向好。今年以来，各地区各部门多措并举加大力度，战略性新兴产业快速发展。一是产业发展总体态势持续走强。国家信息中心景气调查数据显示，三季度战略性新兴产业行业景气指数为146.9，位于较强景气区间。二是重点行业发展持续向好。1-8月份，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造，医药制造业增加值同比分别增长18.0%、23.8%、30.0%。三是创新发展信心持续提升。三季度战略性新兴产业创新景气指数为130.7，指数呈现连续提升态势。

他同时表示，下一步，国家发展改革委将打造一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。重点做好以下三方面工作。

一是落实好规划任务。组织实施好“十四五”战略性新兴产业发展规划，进一步细化产业高质量发展的时间表、路线图和任务书，推动形成战新产业发展“全国一盘棋”。

二是加强集群培育。深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程，加快构建产业集群梯次发展体系，推动产业集群建设重点任务加快落地。

三是强化政策支持。大力推进市场化、法治化、国际化营商环境建设，多渠道加大支持力度，增强战略性新兴产业发展要素保障能力。

(责编：申佳平、吕骞)