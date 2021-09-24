人民网北京9月24日电 （赵超）9月23日晚，中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会（简称“游戏工委”）与会员单位以及相关游戏企业在国家主管部门指导下，共同发起《网络游戏行业防沉迷自律公约》（以下简称《公约》）。

《公约》中指出，为认真贯彻中央宣传部《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》和国家新闻出版署《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》有关精神，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，强化行业自律自省，推动游戏行业健康有序发展，中国音数协游戏工委协同会员单位以及相关游戏企业在国家主管部门指导下共同发起该项公约。据官方统计，截至《公约》发布日，包括腾讯、网易等游戏企业在内，共有213家联合发起单位。

《公约》要求，坚决落实实名认证，精准识别用户。游戏企业(包括部分小游戏平台)必须全面接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统；各类单机、主机游戏要同步内设防沉迷设置和家长监护系统，在下载、购买等环节必须严格执行身份实名认证；坚决执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制和充值消费额度；对含有未成年人用户的游戏产品应在游戏相关界面明确给出“游戏适龄提示”标识；要积极探索运用人脸识别等手段强化用户识别的精准度。

《公约》强调，坚决筑牢安全防线，抵制不良内容。严守内容安全底线，坚决禁止政治有害、虚无历史、污秽色情、血腥恐怖等违法违规内容；坚决抵制拜金主义、“娘炮”、“耽美”等不良文化；坚决反对追求“唯金钱”“唯流量”等不良倾向，下决心改变诱导玩家沉迷的各类规则和玩法设计；不得发布错误引导、诱导消费等内容；坚决抵制绕过监管机制，通过境外游戏平台向国内用户提供服务。

其中还强调，坚决夯实平台管理，明确具体要求。游戏企业必须建立健全游戏运营平台的管理机制，其中游戏广告平台不得推送违法违规游戏内容、不得向用户强制推送游戏广告。

《公约》要求，坚决遵守市场秩序，杜绝违规行为。游戏企业必须坚决遵守并维护市场秩序；要依法依规运营游戏产品，严禁无版号运营等违规行为；未经批准不得擅自变更运营单位；建立道德品行的审核标准，不得邀请违法失德艺人代言广告；坚决抵制利用大数据“杀熟”、抓取调用隐私信息等手段诱导用户沉迷游戏；加强版权保护，坚决抵制剽窃抄袭等不良行为。

其中明确，坚决配合举报平台，开展自查自纠。游戏企业要积极配合国家防止未成年人沉迷网络游戏举报平台的工作，按照要求全面开展自查自纠；要建立完善举报反映问题核查处理响应机制和整改流程，及时回应群众呼声。

《公约》指出，游戏企业应在游戏产品的研发、生产、销售、运营、推广、宣传等业务活动中，严格遵守本公约各项条款约束，在企业网站、游戏界面等显要位置全面展示本公约内容，用实际行动体现游戏企业的社会责任和社会担当。

同时，《公约》中还强调，游戏企业应在游戏产品的研发、生产、发行、运营、推广、宣传等业务活动中严格遵守公约中各项约束条款，在企业网站、游戏界面等显著位置全面展示公约内容。

此前9月16日，由国家新闻出版署主办的游戏企业防沉迷落实情况举报平台正式上线。举报者可从实名认证违规举报、时段时长违规举报以及充值付费违规举报三个方面对游戏中防沉迷违规信息进行举报。

网络游戏内容的审核力度也在不断加码。9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中指出，要加强网络游戏内容审核把关，严禁含有错误价值取向、淫秽色情、血腥恐怖等违法违规内容，坚决抵制拜金主义、“娘炮”“耽美”等不良文化。

而《公约》中也对游戏企业提出了以上要求，并强调游戏企业应坚决反对追求“唯金钱”“唯流量”等不良倾向，下决心改变诱导玩家沉迷的各类规则和玩法设计；不得发布错误引导、诱导消费等内容；坚决抵制绕过监管机制，通过境外游戏平台向国内用户提供服务。

同时，《公约》中指出，游戏电商平台不得以任何形式向未成年人提供账号租赁交易服务；游戏直播平台不得设置高额打赏、未成年人打赏功能；游戏电商平台不得以任何形式向未成年人提供账号租赁交易服务；游戏陪练平台要集中清理违法违规信息和账号，不得向未成年人提供陪玩、代练等服务。

(责编：赵超、吕骞)