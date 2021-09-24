人民网北京9月24日电 （申佳平）今日，在国家发展改革委举行的惠企纾困专题新闻发布会上，国家发展改革委产业司副司长霍福鹏介绍，围绕推动制造业高质量发展，将积极鼓励引导社会资本加大投资力度，做好5个方面工作，保持制造业投资良好增长态势。

一是夯实产业基础。鼓励企业聚焦制造业基础零部件、基础材料、基础工艺、基础软件加大投资布局，着力突破关键技术，实现工程化、产业化，补齐产业发展基础短板。

二是推动传统产业改造提升。鼓励企业加大技改投入，应用先进技术、更新生产设备，提升产品质量、加强品牌建设，加快向高端化、智能化、绿色化转型，以高质量供给适应引领创造新需求。

三是加快发展先进制造业。鼓励企业瞄准未来产业变革方向，持续扩大有效投资，加快重大技术创新成果产业化步伐，培育新技术、新产品、新业态、新模式，增强全产业链核心竞争力。

四是促进先进制造业和现代服务业融合发展。鼓励企业培育发展专业化服务机构，提升产业创新力，提高要素配置效率，增强全产业链竞争优势。

五是优化产业区域布局。鼓励企业加大在中西部和东北地区投资力度，用好我国发展战略纵深，优化产业链区域布局，实现产业在国内有序转移，增强产业根植性。

(责编：申佳平、吕骞)