人民网北京9月24日电 （申佳平）“河南鹿邑县是国家双创示范基地，吸引9万多返乡创业人员，已创办尾毛化妆刷各类经营实体3.5万家，带动近20万名农民在家门口就业致富。”在国家发展改革委今日举行的惠企纾困专题新闻发布会上，国家发展改革委高技术司副司长朱建武用真实案例讲述创业带动就业的示范作用。

他介绍，年初以来，国家发展改革委会同有关部门，依托212家国家双创示范基地开展“创业带动就业示范行动”，截至目前已累计新增就业机会240万个。他认为，示范带动作用体现在三个方面：一是为解决重点群体就业提供了示范。在高校毕业生就业方面，通过企业、高校示范基地结对，近千名实战经验丰富的创业导师，辅导了2万多学生创业就业，举办了200多场创业就业专场活动，共计为毕业生提供了27万个就业机会；在农民工就业方面，示范基地聚焦家政服务、养老托育、乡村旅游、家电回收等吸纳就业能力强的社会服务领域，扶持“互联网+社会单元”创业项目，目前已吸引资金投入23亿元，创造了143万个就业机会。

二是为创新创业融合发展提供了示范。通过创业带动就业，示范基地打造专业化、全链条的创新创业服务体系，已经转化科技成果1.4万项，培育“隐形冠军”企业、专精特新“小巨人”企业近千家。同时，示范基地积极推进大中小企业融通创新，通过共享资源、联合攻关、订单支持等市场化方式，与12万家中小企业合作，带动中小企业新增26万个就业机会。

三是为创业促进共同富裕提供了示范。一批示范基地针对本地优势特色，大力扶持创业，带动一大批人在家门口致富（比如，河南鹿邑县是我们国家双创示范基地，吸引9万多返乡创业人员，已创办尾毛化妆刷各类经营实体3.5万家，带动近20万名农民在家门口就业致富）。此外，一批示范基地与欠发达地区劳动力通过市场化方式开展深度合作，带动一批农民走上了致富路。

朱建武指出，为进一步扩大创业带动就业示范作用，下一步，国家发展改革委将重点抓好三方面工作。

一是抓重点群体。聚焦解决大学毕业生、返乡农民工等重点群体创业就业，进一步梳理痛点堵点，加强政策协调和支持，创造更多高质量就业机会，并努力转化为稳定的就业岗位。

二是抓经验总结。加强信息跟踪，及时梳理汇总各方面涌现出的典型经验、典型案例、典型模式，进一步丰富示范行动“样本库”。

三是抓宣传推广。通过线上线下相结合的形式，加大示范行动“样本库”宣传的频度广度；适时组织现场交流会、工作研讨会，做好经验推广，让更多创业者有模式可依、有路径可循。

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