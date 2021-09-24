原标题：百万网友“云”庆丰收节 斗鱼直播助力乡村振兴

9月23日，在我国第四个“中国农民丰收节”到来之际，由斗鱼承办的“丰收的喜悦”丰收节系列活动“橙味故乡话丰收”在湖北省宜昌市秭归县正式展开。

多位斗鱼主播在线上线下参与了此次活动，带领水友们一同参观了美丽乡村、了解脐橙产业、感受了特色乡村产业发展，展示了广西、安徽、北京、湖南、四川、河南、湖北等多地丰收节的特色。

“大家好，我是肖淑洁，现在我所在的地方是湖北省宜昌市的秭归县，我身后这片田野就是今天直播的‘主角’。”站在秭归石柱村的丰收稻田里，斗鱼主播肖淑洁和深山大咖一边用手机直播展示水稻田里饱满的金色谷粒，一边向网友介绍。肖淑洁和深山大咖一起来到宜昌市秭归县参加农民丰收节活动，打卡秭归屈原故里等景点，并与村民们一同下田秋收，带领网友们一同感受农民丰收的喜悦，展示新农村农业高质量发展成果。

作为土生土长的湖北妹子，向网友介绍自己家乡的时候，肖淑洁特别地卖力，一路带领水友们欣赏“石板院、青水瓦、花格窗”的乡村美景。而斗鱼“美食一哥”深山大咖则充分发挥自己特长，和村长聊起了极具本土特色的脐橙产业，带大家了解特色乡村产业发展之路。

乡村振兴既要“塑形”，也要“铸魂”，怎样才能利用直播让乡村优秀文化真正“活起来”，给乡村振兴带来新的机遇呢？丰收节这天，斗鱼用组织多位主播在线上直播制作“丰收宴”的方式交出了答卷，将农村特色民俗文化分享给了数百万网友。

来自安徽的主播“芜湖裤衩”就在当地进行了一场下湖捞螃蟹并制作螃蟹宴的美食直播；主播“魅力生活”展示了当地特产鸡枞菌的制作方法。“地道的丰收宴是古老的中国传统民俗文化，听我奶奶说是从‘做春福’发展来的，主要是为了祈求丰收，保平安。”主播“灵魂刀神”一边炒菜一边向网友科普了丰收宴的起源。

现如今中国农村面貌已发生翻天覆地的变化，乡村在依靠科技发展的同时，也需要文化与产业品牌的振兴，让“美丽乡村”的方方面面都能“被看见”。斗鱼依靠强势的品牌号召力和流量优势，一直在积极拓宽乡村振兴思路，为乡村发展“引流”。

今年初斗鱼就推出了“助力乡村振兴，绘就壮美画卷”系列活动，不仅让网红主播走进田间地头，还以设立美丽乡村视频大赛的形式，鼓励农民创作短视频，展示乡村生活。此次美丽乡村视频大赛活动还获得了2021武汉市“出彩青春”公益创投大赛第一名。当乡村振兴的成果通过短视频和直播更快速、精准地表达于广泛受众面前，互联网时代新农村图景得到了生动、立体的呈现。

(责编：曹淼、李源)