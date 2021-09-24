人民网北京9月24日电 （黄盛）今年1-8月，中央企业累计实现营业收入23万亿元，同比增长25.6%，累计实现净利润13540.8亿元，同比增长91%，较2019年同期增长43.6%。经济运行稳中有进、稳中向好、快中提质，为国民经济平稳健康发展作出了积极贡献。

24日，国资委相关负责人晒出今年1-8月央企“成绩单”，并表示国资央企构建新发展格局，关键在于促进经济循环流转和产业关联畅通，提升供给体系的创新力和关联性，在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中，增强国有企业的生存力、竞争力、发展力、持续力，推动我国经济航船乘风破浪、行稳致远。

对此，多位业内人士表示，目前国资央企构建新发展格局的路径已经明晰，即通过推进科技自立自强，增强战略支撑；加快建设世界一流企业，增强产业链供应链影响力；深化国企改革，激发市场主体活力；培育绿色低碳新动能，促进可持续发展；防范重大风险，筑牢新发展格局基石。

强化科技攻关 夯实高质量发展动能

在不少业内人士看来，新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强。

目前，央企等市场主体扎实推进关键核心技术攻关，重大科技创新成果持续涌现：神舟飞船凯旋归来、天问一号逐梦而行、嫦娥五号奔月取壤，奋斗者号万米探海、北斗卫星导航系统全面开通、C919大飞机准备运营，时速600公里高速磁浮试验样车成功试跑，最大直径盾构机顺利始发，页岩油气勘探取得重大突破……

对此，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，要深入实施创新驱动发展战略，针对产业薄弱环节，加快攻克“卡脖子”难题，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中；要加强协同创新，促进国有企业与各类所有制企业、各类主体扎实开展产业共性关键技术研发、科技成果转化及资源共享，提升我国产业基础能力和产业链供应链现代化水平。

加速产业转型升级 增强供应链影响力

打造一批世界一流企业，是实现高质量发展、构建新发展格局的重要支撑。

在2020年6月13日，国资委印发了《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》，明确将战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、科技管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理等8个领域，作为对标提升行动的重点任务，推动央企和地方国有重点企业基本形成系统完备、科学规范、运行高效的中国特色现代国有企业管理体系，使部分企业管理达到或接近世界一流水平。

“以产业集成支撑世界一流，加快产业转型升级，在产业链价值链上不断向高端迈进，形成一批在全球产业发展中具有重要话语权和影响力的领军企业。”谭作钧表示，以卓越管理夯实世界一流，进一步加强管理体系和管理能力建设，强化信息化、智能化管理，弘扬企业家精神、发挥企业家作用，创新发展、争创一流，形成一批以内涵型发展引领质量效益提升的领军企业。

也有业内人士建议，应以开放合作锻造世界一流企业，增强国内国际经济联动效应，有效捕捉海外投资机遇，推动共建“一带一路”高质量发展，推动央企更深更广融入全球供给体系，提高我国产业链韧性和活力，形成一批在国际资源配置中占据优势地位的领军企业。

加快布局结构调整 培育绿色低碳新动能

24日，国资委研究中心党委书记麻健发布的《中央企业高质量发展报告（2021）》提出，面向“十四五”，央企应当立足新发展阶段，推动高质量发展再上新台阶，在科技自立自强上展现新作为，布局结构调整迈出新步伐，国资国企改革取得新成效，党的领导、党的建设得到新加强。

事实上，目前国企改革三年行动时间已经过半，国企改革新高潮已经形成，92%的央企和74%的地方一级企业建立了子企业经理层成员任期制和契约化管理制，中央和地方国有企业公开招聘人数占比总体超过95%，地方经营性国有资产集中统一监管比例达94.2%，国有资本优化到重要行业、关键领域及前瞻性、战略性、新兴产业。

特别是在节能环保、新能源发电、新能源汽车、清洁生产、绿色服务等产业布局上，央企正在将其作为新的经济增长点，加快结构转型步伐。谭作钧表示，要加快国有经济布局优化和结构调整，加强对我国产业发展和产业链供应链安全的引领保障作用，推动传统产业转型升级。

谭作钧同时透露，国资委正在制定推进中央企业落实碳达峰、碳中和工作的指导意见，发挥国有经济对绿色低碳转型升级的战略支撑作用，努力为如期实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。

防范重大风险 筑牢新发展格局基石

前不久，国资委印发的《中央企业董事会工作规则》，明确了董事会防风险的具体内容，加强防风险机制建设，有效防范化解各类风险挑战。

不仅如此，近年来国资央企多措并举，加大力度在重点领域实现“强内控、防风险、促合规”，并有效做好企业间风险隔离，防止风险由“点”扩“面”，避免发生系统性、颠覆性重大经营风险。

2019年，国资委就曾印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，积极采取措施强化企业防范化解重大风险全过程管控，加强经济运行动态、大宗商品价格以及资本市场指标变化监测，提高对经营环境变化、发展趋势的预判能力。

谭作钧认为，要加强重点领域风险防控，既要有防范风险的先手，也要有应对化解的高招，突出防范债务、投资、国际化经营、安全环保等风险。国务院国资委建立了央企金融业务监管制度体系和金融业务信息系统，不断加强金融业务的风险防范。着重强化法治建设，保障企业依法合规经营，深化对各类风险的评估研判，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域的安全可控，增强产业体系的抗冲击能力。

(责编：崔元苑、吕骞)