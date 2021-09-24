新华社北京9月24日电题：支持方向不变、力度不减——国家发展改革委回应民营企业发展及惠企纾困热点问题

新华社记者魏玉坤、安蓓

“下大力气持续抓好支持民营企业改革发展各项任务的落实，方向不变、力度不减。”国家发展改革委体改司副司长蒋毅24日说。

当前，受局部散发疫情影响，部分民营企业面临较大发展压力。如何进一步惠企纾困，确保各项帮扶措施落实落细？国家发展改革委有关负责人在当日召开的专题新闻发布会上作出回应。

持续推动放宽市场准入

“面对疫情冲击，广大民营企业迎难而上，苦练内功，韧劲与活力不断彰显，呈现高质量发展的新趋势。”蒋毅说。

围绕支持民营企业改革发展，国家出台一系列惠企纾困政策，政策效应持续显现。蒋毅表示，将持续抓好支持民营企业改革发展各项任务的落实，方向不变、力度不减。

一是解决好民营企业发展面临的问题。“既有在产权保护、招投标、市场准入等领域存在的老问题，也有今年在新形势下面临的一些新问题，比如大宗原材料和海运费用的涨价等，将及时予以研究解决。”蒋毅说。

二是开展民营经济跨区域发展政策协同试点。通过破除区域间涉民营经济政策壁垒、建立区域间利益协同机制，推进涉民企政务服务协同、区域市场协同，从而解决民营经济发展不平衡、要素不流动、市场不联通的问题，为全国跨区域协同发展机制探索路径。

三是积极引导支持民营企业平等享受有关政策。引导民营企业参与“增量混改”，在开展国家企业技术中心认定、家政服务业提质扩容“领跑者”行动等工作中，积极支持民营企业改革发展。

四是发挥好支持民营企业改革发展示范带动作用，推动形成支持民营企业改革发展的良好氛围和环境。

市场准入是民营企业家普遍关注的问题。蒋毅表示，将继续推动放宽市场准入限制，着力开展放宽市场准入试点，建立违背负面清单案例归集通报和市场准入效能评估机制等。

“下一步，将结合国家区域重大战略，加快深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽准入特别措施出台，积极推进浦东、横琴等特别措施研究制定工作，支持湖北开展放宽市场准入试点。”他说。

此外，围绕解决中小微企业融资难题，国家发展改革委财金司副司长张春表示，下一步，将进一步推广完善“信易贷”模式，夯实信用信息在促进中小微企业融资中的“基础桩”作用。

保持制造业投资良好增长态势

今年1至8月，制造业投资同比增长15.7%，高于全部投资增速6.8个百分点。

稳定制造业投资，对夯实实体经济根基，加快发展现代产业体系，促进产业和消费“双升级”具有重要作用。

国家发展改革委产业司副司长霍福鹏说，围绕推动制造业高质量发展，将积极鼓励引导社会资本加大投资力度，保持制造业投资良好增长态势。

一是夯实产业基础。鼓励企业聚焦制造业基础零部件、基础材料、基础工艺、基础软件加大投资布局，补齐产业发展基础短板。

二是推动传统产业改造提升。鼓励企业加大技改投入，加快向高端化、智能化、绿色化转型，以高质量供给适应、引领、创造新需求。

三是加快发展先进制造业。鼓励企业瞄准未来产业变革方向，持续扩大有效投资，加快重大技术创新成果产业化步伐。

四是促进先进制造业和现代服务业融合发展。鼓励企业培育发展专业化服务机构，增强全产业链竞争优势。

五是优化产业区域布局。鼓励企业加大在中西部和东北地区投资力度，实现产业在国内有序转移。

加大战略性新兴产业发展引导支持力度

尽管受到疫情等多重因素影响，部分战略性新兴产业仍呈现快速发展态势。国家信息中心景气调查数据显示，三季度战略性新兴产业行业景气指数为146.9，位于较强景气区间。

国家发展改革委高技术司副司长朱建武说，随着国家“十四五”战略性新兴产业发展规划以及其他各领域专项规划陆续出台，战略性新兴产业发展引导支持力度还将进一步加大，产业发展预期将持续稳中向好。

据介绍，国家发展改革委将打造一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。

朱建武表示，下一步，将组织实施好“十四五”战略性新兴产业发展规划，推动形成战略性新兴产业发展“全国一盘棋”；深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程，推动产业集群建设重点任务加快落地；强化政策支持，增强战略性新兴产业发展要素保障能力。

(责编：杨光宇、胡永秋)