原标题：强化企业创新主体地位 助力高质量发展

近日，第十九届中国科学家（国际）论坛在北京召开。会议以“推动科技国际合作，提高我国科技创新国际影响力，塑造创新发展新优势”为主题，由中国技术市场协会、中国高科技产业化研究会、中国国际科学技术合作协会、中国管理科学研究院商学院、《发现》杂志社联合主办。

中国老科学技术工作者协会会长陈至立，中国工程院院士孙永福，中国工程院院士朱高峰，国际欧亚科学院院士刘燕华，中国科学院院士陈佳洱，中国工程院院士樊代明，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南，中国未来研究会理事长金灿荣，以及李蒙、马文普、贺铿、常克仁、邹玉川、郜风涛、卢秋田等专家、企业家共800余位嘉宾出席了会议。

中国科学家论坛主席、中国管理科学研究院商学院院长、中国未来研究会企业家分会会长陈贵在致辞中表示，召开第十九届中国科学家（国际）论坛，这是中国科学家论坛举办近20年以来，首次将视角延伸到自立自强与国际合作方向，除了聚焦我国科技创新最新趋势、成果之外，还重视科技国际合作，从全球的视野关注科技创新。企业是创新的主体，是推动创新创造的生力军。强化企业作为技术创新主体的地位，发挥企业作为技术创新主力的作用，肯定中小科技企业科技带头人的社会地位；以“专精特新”为方向，把企业打造成为掌握独门绝技的“单打冠军”或者“配套专家”。

会议设置了产学研协同创新国际合作论坛、院士专家论坛、高质量发展与创新链产业链融合论坛、经济形势论坛、智能制造与文旅产业发展论坛、外交官论坛、科技成果产学研企对接合作等活动，涵盖全球创新网络、“一带一路”科技创新合作、人类健康、碳达峰碳中和、科技项目国际合作、国家创新战略、科技前沿趋势以及重大科技问题、科技服务催生经济高质量发展、人工智能与数字经济、健康中国与后疫情时代产业发展、生态文明与农业现代化、新能源战略、创新生态等议题。

在两天的会议期间，邀请了十多位两院院士以及数十位经济学界和管理学界的专家、外交官、企业家在会议上作精彩报告。大会还安排了学术演讲、成果展示交流、项目投融资对接、创新项目路演传播推介、科技成果论证会、科技创新智库项目及产学研创新合作项目启动仪式、创新之夜、中国管理科学研究院商学院科技创新推进汇报会等活动。80多位在“专精特新”领域有建树的企业家作了创新分享。

据了解，中国科学家论坛自创办以来，始终围绕传播科学思想，弘扬科学家精神，企业家精神和两种精神的高度融合，产学研高度融合，驱动产业变革和科技革命等议题进行探讨，得到了社会各界的广泛关注。

(责编：赵超、陈键)