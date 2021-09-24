原标题：布局长江经济带 绿色股票指数受关注

近日，《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》的正式出台，标志着发展绿色股票指数正式成为国家战略，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场的大战已经打响。资本市场也已闻风而动，自去年初至今，碳交易板块指数提前走出了翻倍行情，绿色股票指数正在成为股市的领头羊。

按照相关政策，到2025年，与中国经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度要基本完备；到2035年，适应新时代生态文明建设要求的生态保护补偿制度基本定型。这意味着围绕绿色环保将会形成一个庞大的、长效的产业链，既有国家政策支持，也有社会大众全员参与，绿色生态产业将成为未来十五年之内的中国经济的重要增长极，相关的优质上市公司及行业龙头企业都将成为最大受益者。

长江经济带作为中国经济高质量发展主力军、国内国际双循环主动脉、生态优先绿色发展主战场，覆盖近6亿人口、GDP总量近50万亿，占全国46%。国家高度重视长江经济带发展，系统规划了长江保护和发展战略任务，致力于将长江经济带打造成人与自然和谐共生的美丽中国样板。因此，这一板块既是未来绿色投资的主战场，也将是未来绿色指数的风向标。

易方达长江保护ETF于9月22日正式发行，方便广大投资者更精准地参与投资绿色股票指数。易方达长江保护ETF跟踪 “中证长江保护主题指数”，为投资者“一键布局”长江经济带优质绿色上市公司，是第一只聚焦国家长江经济带战略的主题指数基金，堪称目前绿色股票指数中的精品。

“中证长江保护主题指数”是从沪港深三地市场，选取100只致力于长江流域生态保护和受益于长江保护的上市公司为样本，着重环保产业、基础配套、产业升级三大类别。包括：长江流域环保设备、环保服务和环保工程类上市公司股票50只；以长江流域经济可持续发展为目标，提供清洁能源、港口交运、园区运营等重要基础设施配套的上市公司股票20只；在长江流域开展电子芯片、新能源汽车、生物医药等新兴产业的上市公司股票30只。样本公司整体发展水平处在全国前列，特别是前十大成份股，如海螺创业、华测检测、宁德时代、碧水源、海康威视等都是沪深港三地环保类龙头企业，具备较强行业竞争力和长期投资价值，二级市场表现优异。成份股的市值分布以大盘、中盘为主，整体结构较为均衡，总市值达13.9万亿元，自由流通市值6.8万亿元，在绿色股票指数中具有足够的代表性。

从历史数据来看，该指数风险调整后收益表现较好，2014年6月底以来，显著优于中证环保指数、中证800指数及中证全指公用事业指数，年化收益高于中证800指数，年化波动率更低、收益更稳定。

(责编：赵超、陈键)