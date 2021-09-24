原标题：国产替代不是产品简单的跟随替代

9月12日，在中国信息化百人会2021峰会上，中国信息化百人会成员、数码大方董事长兼总裁雷毅表示，今天国产工业软件的自主可控、国产替代，本质上应该是瞄准产业未来场景的价值，而不是对技术或产品简单的跟随替代。数字转型的价值，在于数字技术对产业的赋能和解构，对质量、成本、效率、周期、个性定制、降低门槛以及绿色等方面的改善升级。

中国信息化百人会峰会是百人会推动当代中国数字化、网络化、智能化发展的每年最重要的活动，本届峰会主题为“变局·大局·新局——数智时代的商业创新与产业融通新征程”，深入分析了在当前全球大变局及我国新发展格局下，如何把握数智时代的巨大机遇，构建产业创新及体系发展的新战略、新路径、新业态。峰会围绕企业数智化转型、数字新基建、2035数字议程等议题展开了高层次的交流和对话，为政府和产业界应对变局、谋划大局、开辟新局贡献顶尖的思想和智慧。

峰会上，数码大方总裁雷毅发表了“工业软件推动制造业高质量发展”主题发言，他在发言中重点阐述了以工业软件为核心的数字技术对制造业产业的重要作用，以及对产业生态的重要意义。

其一，数字技术的有用之用是对产业赋能解构，并产生价值。工业软件等数字技术要素进行的“数字化”是否有用，主要考虑两个方面，第一，所有的数字技术，不管是软件、平台，还是数据等，必须能够赋能到产业要素里；第二，数字技术要能够把原来的要素解构，形成新的产业要素。所以，如果数字技术进入产业后，对质量、成本、效率、周期、个性定制、降低门槛及绿色等方面有改善，那么这个数字化对制造业就是有用之用。

其二，数字技术让产业门槛降低，会产生颠覆性的产业生态变化。照相数字技术让摄影门槛降低，人人都是摄影师；印刷数字技术，让阅读的门槛被降低，实现随时随地可阅读。同样的，制造业过去的设计门槛较高，主要是由“老师傅”在做设计，今天如果通过CAD／PLM等数字技术，让一般的从业人员都能够进行飞机、汽车及零部件、电子电器、装备的设计，那么产品创新的门槛会被降低，会为整个产业带来巨大的变化。

其三，数字技术生成的数据实现管理、共享和再用是数字化的目标。数字化设计（CAD）产生的产品数据，既能够支撑数字化营销如产品展示、报价、方案评审等，也可以支撑智能化设计、工艺规划、制造过程仿真、售后运维等各环节应用。通过数字化管理（PLM）对产品数据的管理，实现知识加工、有效复用，支持任何人、任何时间、任何地点方便地使用。制造业数字化过程中，通过产品数据的产生、管理、贯通应用，最终让企业提质增效，为产业带来门槛降低和绿色发展，这就是数字化的价值和意义。

雷毅表示，产业数字化是多维度的，每个维度都具有自己的专业性，数码大方做好自己的定位，清晰自己的边界，聚焦CAD／PLM／MES软件产品，重点服务装备、汽车、电子电器、航空航天领域，同时敞开大门携手生态合作伙伴，更好地服务制造业的数字化转型升级。

(责编：赵超、陈键)