原标题：疫情加速企业灵活用工需求暴发

2020年，新冠肺炎疫情的暴发，让不少企业损失严重。尤其是餐饮企业，不得不思索应当如何调整自身经营策略以应对未来的机遇和挑战,而如何合理有效降低人力成本是餐饮企业绕不开的问题。

“9月18日,以‘开放与变革趋势与未来’为主题的2021首届中国餐饮业人力资源高峰论坛于杭州举行。本次会议有200家餐饮相关企业出席,会议通过分析优秀企业案例,理论联系实际,以期帮助餐饮企业寻找适合自身的发展体系。与会专家表示,企业可通过股权分红激励机制,留住中层管理人员,激发管理人员才能,合理指导团队,凝聚团队,助力餐饮行业取得更好发展。

中国烹饪协会休闲简餐委员会主席夏连悦以“灵活用工问题与机遇分析”为主题,在致辞中指出,在后疫情期,餐企面对着恢复期人员难招的命题,这也意味着餐饮行业面临着新的用工机遇,灵活用工成为餐饮产业突破人力资源困境的最优解决方案。

会议中,吴平就“新时代下,餐饮企业用工方案新变革——灵活用工”这一主题发表了演讲。吴平表示,目前中国进入人口负利阶段,经济发展速度放缓,加上2019年以来社保入税,人力成本攀升,全职用工招聘困难,劳动力供不应求,而疫情加速了灵活用工市场需求的暴发。

吴平在演讲中提到,中国服务业劳动力管理现状主要体现在:一、门店地点高度分散;二、店长以人管人信息化落后;三、企业员工入、转、调、离等日常行为高频且碎片化;四、未引进移动管理工具及系统移动化滞后严重等方面。

以餐饮行业为代表,餐饮企业的客流量是波动式的,而人力安排是水平式的,人力浪费平均达到40-60%。

过去人是廉价劳动力,现在人越来越贵,流动性越来越大,固有的用工和排班方式一边浪费着人力,一边劳动力不足。因此可以说原有劳动力用工方式存在巨大缺陷。吴平指出,精细化使用人力资源,是破局之法。

独立日深耕行业六年多来,作为国内灵活用工服务行业的佼佼者、大数据领军企业,针对企业招聘难、人岗匹配效率低等痛点,通过“智能算法+人性化管家服务”模式,实现人岗精准匹配,提升人力资源和用工需求配置效率。

吴平指出,除算法外,独立日还将C端劳动力的个人真实需求融入招聘环节,为求职者更快捷、更好地融入城市生活提供帮助,如工作心理辅导等。“理性算法+人文关怀”,优化人岗匹配效率的同时,从源头缓解入职成功率低及员工离职速度快的问题。

最后,吴平总结提到,在新时代背景下,创新用工模式,发展数字经济新业态,“灵活就业”、“共享用工”相结合的人力资源模式已成为当下稳定就业和社会经济发展的大趋势。独立日将持续发挥平台积极作用,为餐饮、零售等行业匹配灵活用工人员,满足企业商家的用工需求,促进大批自由职业者稳定就业,为国家“稳就业”政策积极贡献力量。

(责编：赵超、陈键)