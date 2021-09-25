肖捷强调
全面落实“十四五”公共机构节约能源资源各项任务
2021年09月25日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月24日电 （记者孟祥夫）9月24日，全国公共机构能源资源节约和生态环境保护工作会议在京召开，国务委员兼国务院秘书长肖捷出席会议并讲话。他强调，各级公共机构要深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大决策部署，以有力有效的实际行动，推动形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式，助力生态文明和美丽中国建设。
肖捷指出，“十三五”期间，各级公共机构扎实做好能源资源节约和生态环境保护工作，能效水平不断提升，制度标准日益完善，示范引领效应持续显现，节能管理能力显著增强。但也存在各地公共机构绿色低碳转型发展不平衡、市场机制运用不充分等问题，仍需加大力度推进节能降碳。
肖捷要求，“十四五”时期，要进一步发挥公共机构重要作用，抓好重点领域、重点部位、重点单位的节能降碳工作，持续开展示范创建活动、倡导绿色生产生活方式、推广新能源新技术新产品，强化目标管理、技术赋能和监督考核等机制。要进一步提高政治站位，压实各方责任，完善制度体系，加强队伍建设，努力开创公共机构绿色低碳发展新局面。
《 人民日报 》（ 2021年09月25日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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