本报记者 窦 皓 张 璁

9月26日至28日，2021年世界互联网大会乌镇峰会将在浙江乌镇举行，静谧的江南小镇将再次汇聚全球目光。

本次大会主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，有线下和线上近2000名代表参会，分别来自80余个国家和地区，包括数十位外国政府部门及驻华使馆代表、国际组织负责人，及中外知名企业代表等。

知乎副总裁、总编辑秦亚洲表示，网络空间命运共同体的理念在全世界、全行业越来越深入人心。大会对于推动深化数字技术合作、完善数字环境治理、共享数字经济红利将产生深远影响。

本次大会将延续传统特色，聚焦前沿热点。大会共设置20个分论坛，在保留企业家高峰论坛、“一带一路”互联网国际合作论坛、互联网国际高端智库论坛和网络空间国际规则论坛等传统特色论坛基础上，还将聚焦5G、人工智能、数据与算法等网络技术新趋势、新热点设置议题，充分回应国内外各方对数据治理、网络法治，以及对互联网企业社会责任、互联网公益慈善与数字减贫、全球抗疫与国际传播等的普遍关切。

“过去一年，互联网的重心在进一步往产业端下沉，产业链供应链的高效畅通也日益受到各方重视。”传化智联总裁姚巍表示，将和各界朋友沟通交流如何通过数字化手段进一步赋能中国物流，服务中国“智”造。

今年大会将首次举行“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例展示活动，从网络基础设施建设、网络安全保障和网络空间治理等实践路径，全面展现最佳实践案例。“我们期待在现场看到更多前沿技术。”安恒信息高级副总裁段平霞说。

大会还将举行世界互联网领先科技成果发布活动、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛三大板块的活动。为顶级互联网科技成果的亮相，中外企业展示最新技术产品以及探索互联网发展的新技术、新模式、新业态提供平台。今年大会将继续发布《中国互联网发展报告2021》和《世界互联网发展报告2021》蓝皮书。

《 人民日报 》（ 2021年09月25日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)