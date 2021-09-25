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第二届中非经贸博览会即将开幕

新起点 新机遇 新作为

2021年09月25日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长沙9月24日电  （记者杜若原、申智林）以“新起点、新机遇、新作为”为主题的第二届中非经贸博览会将于9月26日至29日在湖南省长沙市举行。目前，博览会各项筹备工作已进入最后冲刺阶段。

　　本届博览会采用“线下为主、线上线下相结合”的模式，将举办各类活动共23场。除开幕式暨中非经贸合作论坛外，还围绕中非食品农产品合作、医药健康发展、基础设施合作、产业链合作等举办4场子论坛。

　　长沙国际会展中心的4个室内单体展馆及中心广场1个室外展区，共计6.4万平方米的展区面积，构成了本届博览会的主展馆。本届中非经贸博览会还实施“云上”建设，目前线上的中非商品展、中非经贸合作成果展、主宾国形象展和先行区展正在加快推进。

　　本届中非经贸博览会也将致力于在政府和机构合作、投资、贸易、工程承包等方面达成新的成果。此前，博览会已组织500家中非贸易企业开展会前磋商对接，会期集中签约。

　　截至9月22日，第二届中非经贸博览会共征集到各省区市、中央企业、非洲驻华使馆等报送的合作项目569个，希望通过博览会平台对接合作的项目386个。经审核评估后，预计能在博览会现场签约的项目约120个，涉及项目金额超200亿美元，涵盖贸易、投资、工程承包、战略合作等多个领域，项目数量及覆盖面均超首届。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月25日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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