人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

5年来新增高级职称200万人，其中正高级职称18.8万人

职称制度改革进一步深化

2021年09月25日05:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月24日电  （记者吴储岐）日前，记者从人力资源社会保障部了解到，自2016年12月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化职称制度改革的意见》以来，人力资源社会保障部分系列推进职称制度改革，会同有关部门制定出台27个职称系列的改革指导意见，职称系列改革任务总体完成；将所有职称系列均设置到正高级，新增高级职称200万人，其中正高级职称18.8万人，11个首次设置到正高级职称的系列新增正高级职称6.6万人，有效增加了我国高层次人才供给；增设职称评审专业，将发展态势好、从业规模大的新兴职业纳入职称评价范围，在相应职称系列中新增艺术创意设计、动漫游戏、运动防护师、快递工程等13个评审专业，各地增设特色评审专业113个。

　　据了解，通过改革，扩大了评审范围，让更多专业技术人才享受到了改革红利，进一步打破了户籍、地域、身份、档案等制约，扩大了职称评价人员范围，畅通了各类人才职称申报渠道。对民营企业专业技术人才参加职称评审不仅公平对待，更加厚爱一分，推动了高技能人才与专业技术人才职业发展贯通，在工程技术领域试点的基础上拓展到8个职称系列及相关职业资格领域，重点打破了学历、身份等条件限制，鼓励高技能人才参加职称评审，实现了应通尽通、能通尽通。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月25日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：我国工业经济总体保持平稳增长 呈现四特征
　　人民网北京9月24日电 （记者许维娜）今年以来，我国工业经济运行稳定恢复态势不断巩固，显示出了较强的发展韧性。“今年以来，我国工业经济总体上保持平稳增长态势，工业增加值、投资、出口等稳中加固。…
我国企业社保加速数字化转型?用工多元化成为常态
　　人民网北京9月24日电 （记者乔雪峰）9月24日，《中国企业社保白皮书2021》（以下简称《白皮书》）在第九届中国企业社保高峰论坛上发布。《白皮书》显示，2021年，企业社保在险种覆盖面、及时性、基数合规方面稳中略降，企业社保合规之路仍任重道远。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部