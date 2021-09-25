本报北京9月24日电 （记者吴储岐）日前，记者从人力资源社会保障部了解到，自2016年12月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化职称制度改革的意见》以来，人力资源社会保障部分系列推进职称制度改革，会同有关部门制定出台27个职称系列的改革指导意见，职称系列改革任务总体完成；将所有职称系列均设置到正高级，新增高级职称200万人，其中正高级职称18.8万人，11个首次设置到正高级职称的系列新增正高级职称6.6万人，有效增加了我国高层次人才供给；增设职称评审专业，将发展态势好、从业规模大的新兴职业纳入职称评价范围，在相应职称系列中新增艺术创意设计、动漫游戏、运动防护师、快递工程等13个评审专业，各地增设特色评审专业113个。

据了解，通过改革，扩大了评审范围，让更多专业技术人才享受到了改革红利，进一步打破了户籍、地域、身份、档案等制约，扩大了职称评价人员范围，畅通了各类人才职称申报渠道。对民营企业专业技术人才参加职称评审不仅公平对待，更加厚爱一分，推动了高技能人才与专业技术人才职业发展贯通，在工程技术领域试点的基础上拓展到8个职称系列及相关职业资格领域，重点打破了学历、身份等条件限制，鼓励高技能人才参加职称评审，实现了应通尽通、能通尽通。

《 人民日报 》（ 2021年09月25日 04 版）

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