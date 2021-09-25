本报北京9月24日电 （记者徐佩玉、吴秋余）记者从中国人民银行获悉，按照党中央、国务院决策部署，自2021年9月24日起，内地与香港债券市场互联互通南向合作（简称“南向通”）正式上线运行。“南向通”首个交易日，共有40余家内地机构投资者与11家香港做市商达成了150余笔债券交易，成交金额约合人民币40亿元，涵盖了香港市场的主要债券品种。

9月24日上午，人民银行与香港金管局共同举办“南向通”启动仪式，中国人民银行副行长潘功胜、国务院港澳事务办公室副主任邓中华、香港特别行政区行政长官林郑月娥、香港财政司司长陈茂波、香港金融管理局总裁余伟文、中国工商银行董事长陈四清先后致辞。中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任尹宗华和国务院相关部委、香港财经事务及库务局、香港证监会、两地基础服务机构和市场机构有关人士出席启动仪式。

据悉，“南向通”通过加强两地债券市场基础服务机构合作，为内地机构投资者投资香港及全球债券市场提供便捷通道。同时，人民银行与香港金管局加强监管合作，强化“南向通”交易结算信息收集和风险防范。“南向通”是中央政府支持香港发展、推动内地和香港合作的重要举措，充分体现了中央政府对巩固和提升香港国际金融中心地位的高度重视，体现了中央政府支持香港长期繁荣、稳定、发展的信心和决心。“南向通”的推出，有利于巩固香港联接内地与世界市场的桥头堡与枢纽地位，助力香港融入国家发展大局，有利于完善我国债券市场双向开放的制度安排。

人民银行表示，下一步将继续会同香港金管局、两地基础服务机构和各市场参与机构，根据“南向通”运行情况，进一步完善相关制度安排，推动中国债券市场改革开放高质量发展。

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