本报记者 孔德晨

到2025年，能源消费强度和总量双控（以下简称能耗双控）制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高——近日，国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，明确了能耗双控制度的总体安排、工作原则和任务举措，绘制了能耗双控制度发展“路线图”。相关人士指出，《方案》的出台将进一步促进各地区各部门深入推进节能降耗工作，推动高质量发展，助力实现碳达峰、碳中和目标。

5项原则推进能耗双控工作

“‘十三五’时期，中国建立了能耗双控制度，在全国设定能耗强度降低、能源消费总量目标，并将目标分解到各地区，严格进行考核。”国家发改委有关负责人介绍，在各地区各部门的共同推动下，能耗双控工作取得了明显成效，过去五年全国能耗强度继续大幅下降，能源消费总量增速较“十一五”、“十二五”时期明显回落，在支撑经济社会发展的同时，为促进高质量发展、保障能源安全、改善生态环境质量、应对气候变化发挥了重要作用。与此同时，在能耗双控制度由建立到实施的过程中，也存在着一些不完善的问题。

为进一步完善能耗双控制度，《方案》提出，推进能耗双控工作过程中，必须坚持5方面工作原则：坚持能效优先和保障合理用能相结合，坚持普遍性要求和差别化管理相结合，坚持政府调控和市场导向相结合，坚持激励和约束相结合，坚持全国一盘棋统筹谋划调控。

具体目标方面，《方案》提出，到2025年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高；到2030年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化；到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型，有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。

“《方案》是当前和今后一个时期指导节能降耗工作、促进高质量发展的重要制度性文件，对确保完成‘十四五’节能约束性指标、推动实现碳达峰碳中和目标任务具有重要意义。”该负责人说。

弹性管理，不搞“一刀切”

“增加能源消费总量管理的弹性是此次《方案》的重要政策发力点。”上述负责人介绍，为此，《方案》提出了多项具体措施。

对国家重大项目实行能耗统筹。对党中央、国务院批准建设且符合相关条件的国家重大项目，将按照“央地共担”原则，在能耗双控考核中对项目能耗量实行一定幅度减免。

严格管控高耗能高排放项目。为坚决遏制“两高”项目盲目发展，国家发改委将会同有关部门，督促各省（区、市）建立在建、拟建、存量“两高”项目清单，实行分类处置，并以新增能耗5万吨标准煤为界限，国家、地方分级加强管理。通过坚决遏制“两高”项目盲目发展，倒逼地方转方式、调结构，腾出用能空间，这也是增加能源消费总量管理弹性的重要手段。

推行用能指标市场化交易。在完善能耗双控制度过程中，高度关注发挥市场配置资源的作用。要加快建设全国用能权交易市场，建立能源消费总量指标跨地区交易机制，推动能源要素向优质项目、企业、产业及经济发展条件好的地区流动和集聚。

协调统筹保障落实

在推进能耗双控制度实施的过程中，还将推出哪些重要的管理措施？上述负责人表示，国家发改委将推动地方实行用能预算管理。“将通过实行用能预算管理、开展能耗产出效益评价等措施，推动地方更为精准地掌握本地区用能情况，并据此优化能源要素配置，优先保障居民生活及现代服务业、高技术产业、先进制造业等产业和项目，加快转向高质量发展。”该负责人说。

除此之外，还将完善能耗双控考核制度。“后续，我们将按照严格控制能耗强度、合理控制能源消费总量的原则要求，完善考核指标体系，特别是进一步加大能耗强度降低指标的考核权重，并合理设置能源消费总量指标的考核权重等。”该负责人强调。

国家气候变化专家委员会主任刘燕华表示，推动实现碳达峰与碳中和是一个系统工程，需要科技进步、法律安排、制度调整、金融投入、生产方式和生活方式的转变等系统的驱动、协调与统筹。

为推动能耗双控制度有效落实，《方案》从加强组织领导、加强预警调控、完善经济政策、夯实基础建设等4方面作出了工作部署。国家发改委将定期调度各地区能耗量较大的项目特别是“两高”项目建设投产情况，发布能耗双控目标完成情况晴雨表，加强对地方能耗双控工作的窗口指导。进一步完善和落实促进节能降耗的相关经济政策，健全体现节能要求的能源价格形成机制，推动各级政府切实加大资金投入，落实好节能节水环保、合同能源管理等企业所得税、增值税优惠政策，完善绿色金融体系，积极推广综合能源服务等市场化机制，激发各类主体的节能内生动力。

(责编：胡永秋、杨光宇)