本报记者 汪灵犀

图为香港金管局制作的“跨境理财通”概要。

（香港金管局供图）

粤港澳三地日前同时发布了《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》，标志着各界期盼已久的“跨境理财通”业务试点正式启动。香港、澳门和广东省内9市居民可直接跨境投资粤港澳大湾区内银行销售的理财产品，不少金融机构和从业者正摩拳擦掌，冀望抢占市场先机。

香港特区行政长官林郑月娥表示：“这是大湾区金融发展的里程碑，也是深化并扩大内地与香港金融市场互联互通的重要举措，凸显香港金融体系在‘一国两制’下的独特优势，有助高质量建设大湾区，促进国家金融发展和市场对外开放。”

开辟个人跨境投资新通道

什么是“跨境理财通”？简而言之，它是指粤港澳大湾区居民个人跨境投资粤港澳大湾区金融机构的理财产品，按照购买主体身份可分为“南向通”和“北向通”。其中，“南向通”是指粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银行开立专属投资账户购买港澳地区银行销售的合资格理财产品，“北向通”则为港澳居民通过在大湾区内地银行开立专属投资账户购买内地银行销售的合资格理财产品。“南向通”和“北向通”各设1500亿元单边总额度，投资者个人额度为100万元，首阶段只会开放中、低风险理财产品。

“‘跨境理财通’是首个专为个人投资者而设的互联互通机制，有利于促进大湾区居民个人跨境投资便利化。”林郑月娥认为，“跨境理财通”业务启动，为大湾区居民跨境投资提供一条崭新渠道，体现了中央对港澳经济发展和民生福祉的高度重视，是一个重要的民生项目。

大湾区内多家金融机构摩拳擦掌，准备推出相关理财产品，积极抢占市场先机。香港上海汇丰银行表示在大湾区有超过5000名零售银行员工，计划提供超过100项中、低风险的理财产品；中银香港将为“南向通”客户提供超过100种中低风险类型理财产品，包括基金、债券、存款及外币兑换服务等；渣打银行投资4000万美元在广州建设渣打大湾区中心，正在开发不同主题的全新产品以迎合客户需要。澳门金融管理局银行监察处副总监何钰泉表示，澳门目前已有10家有资质的银行有意开展相关业务，约60多支基金、20支债券可纳入“跨境理财通”。

促进大湾区金融市场互联互通

“跨境理财通”是继“沪港通”“深港通”“债券通”等安排后，国家支持粤港澳大湾区建设、推进内地与港澳金融市场互联互通的最新重要举措。据广东省省长马兴瑞介绍，截至目前累计已有181家广东企业赴港上市，数量居全国第一，“深港通”累计交易额达到34.5万亿元，广东与港澳地区跨境人民币结算金额累计达20万亿元，跨境保险、跨境电子支付等创新顺利推进，展现出蓬勃生机和巨大潜力。“跨境理财通”的推出，是促进跨境投资便利化的重大利好措施，为金融跨境流动提供新的重要渠道。

香港金融管理局总裁余伟文表示，粤港澳大湾区个人投资者可通过跨境理财通投资多元化理财产品，不但选择更多，也为三地银行和财富管理业创造机遇，促进人民币跨境流动和使用，进一步巩固香港作为离岸人民币业务枢纽的角色。

澳门金融管理局行政管理委员会主席陈守信表示，“跨境理财通”允许大湾区居民跨境购买认可的投资产品，将促进人民币在境外的流通使用，同时也为澳门财富管理业务带来更进一步的发展空间，促进澳门经济适度多元发展。陈守信介绍，澳门已与内地及香港的监管机构，建立了监管协作安排和联络机制，确保业务运作畅顺。

彰显扩大金融对外开放坚定决心

“跨境理财通”业务试点正式启动的消息甫一发布，即在粤港澳三地引起热烈反响。各界舆论认为，在横琴和前海双合作区方案公布后再度宣布启动“跨境理财通”，充分显现了国家深化改革开放、推动区域经济融合发展的坚定决心。“‘跨境理财通’将吸引更多国际金融机构立足香港，以拓展内地业务，且进一步强化香港作为资金进出内地重要桥梁的角色以及全球离岸人民币业务枢纽和国际资产管理中心的地位。”香港财政司司长陈茂波说。

林郑月娥表示，“跨境理财通”是大湾区金融发展的里程碑，也是深化并扩大内地与香港金融市场互联互通的重要举措，凸显出香港金融体系在“一国两制”下的独特优势，有助高质量建设大湾区，促进国家金融发展和市场对外开放。

澳门特区行政长官贺一诚表示，“跨境理财通”的实施，体现了国家对建设粤港澳大湾区、扩大金融对外开放的坚定决心，是中央支持澳门现代金融业发展，促进澳门更好融入国家发展大局，推动澳门经济适度多元的重要举措。在大湾区内通过“跨境理财通业务试点”打通资金流动的通道，一方面促进澳门金融机构理财产品的多元化发展，另一方面推动人民币在境外逐渐成为投资所需的重要货币。

贺一诚同时表示，澳门特区政府将善用“一国两制”的制度优势，发挥澳门的独特作用，把握和落实中央给予澳门的重大优惠政策，巩固并提升澳门金融市场的竞争力。

(责编：胡永秋、杨光宇)