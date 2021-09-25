新华社北京9月24日电 题：“智慧·健康·碳中和”——2021中关村论坛主题瞄准全球重大关切

新华社记者张超、陈旭、盖博铭

2021中关村论坛开幕式在24日晚正式拉开序幕，论坛首次推出的年度主题“智慧·健康·碳中和”，以大众耳熟能详的关键词组成的重要议题，呼应了全球化时代的脉动，契合着当今世界的时代命题，体现开放合作的重要意义。

“智慧·健康·碳中和”三个关键词相互联系、有机结合，事关全球经济发展、民生改善和生态保护，是全人类的共同福祉和价值追求，也是当前创新和产业的热点方向，以此为主题举办论坛，将具有十分重要的现实和长远意义。

据介绍，中关村论坛的永久主题是“创新与发展”；本届的年度主题是七个字：“智慧·健康·碳中和”，更加突出把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深化科技开放合作，推动中关村打造世界领先的科技园区和创新高地。

“论坛聚焦生命健康、清洁能源、可持续发展等全球共同关注的热点话题。”中关村管委会主任翟立新介绍，论坛设计的所有展示和讨论环节，例如会议讨论、技术交易、展览展示，都紧密围绕“智慧·健康·碳中和”话题及细分领域来开展，目的就是为应对全人类共同面对的重大问题探讨科技解决方案。

据悉，本届科博会作为中关村论坛的展览板块，将利用5天时间向世人展示智慧科技、大健康、科技冬奥、碳中和等科技创新成果。例如，在大健康展区，智慧医疗及可穿戴设备新产品将集中亮相；在碳中和展区，未来或将进入百姓生活的可再生能源替代、非煤新型电力系统、工业绿色制造最新成果将整体亮相。

记者提前探馆看到处处充满“智慧”气息，“手语数字人”在会场播报论坛新闻信息，消杀机器人、导引机器人等在会场里提供会务服务，会场大屏显示人员流动热力图……在论坛议程里，学者、企业家、监管机构等将探讨智慧医疗、智慧能源等话题，共同倡议未来“智慧”生活愿景。

作为我国生物医药制造高地之一，2021年全国超三成上市创新药来自上海张江。上海张江高新区管委会副主任侯劲介绍，近年来，我国生物医药产业正在向个体化、精准化、智能化方向发展，须抓紧布局关键领域，加速全产业自主可控，支持人工智能在辅助医疗、药物研发等应用，加速创新药出海步伐。

记者了解到，中国科学院将在中关村论坛上发布碳达峰碳中和科技的阶段性研究进展。中科院围绕着加强基础研究和关键核心技术攻关开展的各项工作部署情况，将主办碳达峰碳中和科技论坛、第四届国际综合性科学中心研讨会暨国家科学中心国际合作联盟2021年年会。

据悉，论坛前夕举办的2021中关村论坛组委会第一次全体会议强调，本届论坛以“智慧·健康·碳中和”为主题，要通过论坛展示我国坚持高质量发展，坚持推进改革开放，坚持“两个毫不动摇”，坚持科技强国道路的决心；展示我国建设生态文明，强化应对气候变化合作，深化人才交流合作的态度；展现全面加强国际科技合作，建设人类命运共同体的信念。

(责编：胡永秋、杨光宇)