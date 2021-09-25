5月24日拍摄的贵州省贵安新区华为云数据中心项目现场（无人机照片）。新华社记者 欧东衢 摄

新华社贵阳9月24日电 题：“东数西算”：努力构建数字时代“经济新版图”

新华社记者李自良、王丽、潘德鑫

纵观人类历次技术革命，每一次都是生产力的重新布局，都会编织一张新基础设施“网络”。蒸汽时代布局了一张“铁路网”，电气时代构建了一张“电网”，而数字经济时代正在编织一张“算力网”。

谁在算力网优化升级上抢先一步，谁就能占领未来发展制高点。为构建新型算力网络体系，中国于2020年9月成立“东数西算”产业联盟，今年5月启动全国一体化算力网络国家枢纽节点建设，加快推进“东数西算”工程。

目前，“东数西算”在贵州、宁夏、甘肃等西部地区推进，各方正在努力形成具有中国特色的算力新格局，或将构建数字时代“经济新版图”。

9月14日拍摄的贵州省贵安新区华为云数据中心。新华社记者 刘续 摄

优化算力网，提升“数据大国”国际竞争力

2021中国国际大数据产业博览会上发布的数据显示：2015年以来，我国数据增量年均增速超过30%；2019年我国产生的数据量约占全球的9.3%，居世界第二。

“数据资源是中国发展数字经济的最大优势。”清华大学经济管理学院党委书记、副院长陈煜波认为，中国政府前瞻性布局的数字基础设施建设，将超大规模市场优势和人口红利转化为数据红利。

国家发展和改革委员会创新和高技术发展司司长沈竹林认为，随着全社会数据总量的爆发式增长，中国已经成为全球数据资源大国，成为全球大数据应用最为活跃、最具潜力、环境最优的国家之一。

9月14日拍摄的贵州省贵安新区华为云数据中心。新华社记者 刘续 摄

在数字经济时代，无论是企业发展还是国家竞争，谁拥有海量数据和先进算力，谁就能占领发展制高点、掌握发展主动权。

浪潮信息联合国际数据公司（IDC）发布的《2020全球计算力指数评估报告》显示，计算力指数平均每提高1个点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。

但长期以来，中国的算力水平很难满足数据量猛增带来的巨大计算需求。其中一个重要原因是承载算力的数据中心存在供需失衡、发展失序：东部一线城市“挤破头”趋于饱和，而在其他地区特别是部分西部地区“无人用”，使用率低。

参会者步入2021中国国际大数据产业博览会现场（5月26日摄）。新华社记者 欧东衢 摄

为进一步强化全国一体化大数据中心统筹布局，今年5月，国家发展和改革委员会等会同有关部门印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程。

受访专家认为，“东数西算”是把握数字经济加速发展战略机遇期、构建算力新格局的系统性工程，将进一步加快我国数字基础设施建设步伐，为数字强国建设注入新动力。

贵州省大数据发展管理局局长、贵阳市委副书记马宁宇说，在蒸汽时代、电气时代，中国落后了，互联网兴起时，中国迎头赶上，而在当前以大数据为代表的新一代信息技术革命中，中国至少在同一起跑线上。

参会者在2021中国国际大数据产业博览会现场（5月26日摄）。新华社记者 欧东衢 摄

打通“数”动脉，推动东西部协调发展

走进贵州省贵安新区金马大道旁的华为云数据中心，一排排红黄相间的欧式建筑倒映在清澈的人工湖里，风景如画。这里给人的第一感觉是一个休闲度假景区，而非华为在全球布局的最大数据中心。

华为云营销部负责人董理斌介绍，该中心是华为云在西南区域业务的重要承载节点，其服务范围能够辐射到重庆、广西、广东、云南、四川等周边地区。

“把热数据放在东部，冷数据放在西部，实现全局能效最优。”董理斌告诉记者，华为云在贵安新区和内蒙古乌兰察布布局了一南一北两大云数据中心，在上海、河北廊坊、广东东莞有3个核心数据中心，全部投产后可部署超过230万台服务器。

工作人员在位于贵州贵安新区的中国移动贵州数据中心机房内巡检（5月24日摄）。新华社记者 欧东衢 摄

贵安华为云数据中心将成为华为全球管理数据存储中心、全球IT维护工程师基地、员工内部培训实习基地，需要600名至800名IT维护工程师，平均每年还将有1万人左右进入园区进行全景化实战培训、实习等，既可推动大数据相关产业的发展，也能拉动当地服务业发展。

“‘东数西算’带来的数据要素跨域流动，是实现产业聚集和平衡区域发展的重要路径，数据中心对贵州本地产业链的汇聚牵引效应已经逐步显现。”贵州省量子信息和大数据应用技术研究院副院长潘伟杰说。

贵安华为云数据中心是“东数西算”的一个生动案例。在全国首个大数据综合试验区贵州，投入运营及在建的重点数据中心已达23个；宁夏回族自治区中卫市的西部云基地已建成亚马逊AWS、美利云等6个超大型数据中心；丝绸之路经济带黄金段的重要节点城市甘肃庆阳，已吸引华为、科大讯飞、金山云等12家企业的数据中心落地。

工作人员在位于贵州贵安新区的中国移动贵州数据中心机房内巡检（5月24日摄）。新华社记者 欧东衢 摄

专家认为，“东数西算”用数据流引领带动物资流、资金流、人才流、技术流，有助于打通东西部数字经济大动脉，形成以数据为纽带的东西部协调发展新格局。

“既缓解了东部能源紧张的问题，也给西部开辟了一条发展新路。”马宁宇说，贵州将探索“贵州数据交易市场+东部数据流通资源”“贵州算力网络枢纽+东部算力资源需求”等合作模式，实现贵州优质要素供给与东部地区成熟市场有机衔接，打造数据驱动的东西部数字合作新生态。

“‘东数西算’创新了东西部协作模式。”南方电网公司将在贵州投资约100亿元建设南方能源数据中心，公司总信息师余建国认为，“东数西算”将充分带动地区间的产业融合、要素流动、算力协作，进一步释放区域合作倍增效应，实现共赢发展。

工作人员在位于贵州贵安新区的中国移动贵州数据中心机房内巡检（5月24日摄）。新华社记者 欧东衢 摄

契合“双碳”目标，助推数字经济绿色可持续发展

宁夏中卫，一个位于我国西部的沙漠小城。内陆腹地、荒山戈壁、刺骨寒风曾是制约其经济发展的短板。如今，这些短板反而成为中卫市发展云计算和大数据产业的独有优势。

因为内陆腹地等区位特性确保机房安全、荒山戈壁开发后可提供充沛土地资源、年平均气温8.8摄氏度是机房冷却的天然禀赋，中卫市已建成6个超大型数据中心，并着力打造“东数西算”非实时性算力保障基地以及信息技术应用创新基地、区域数字化产业基地。

工作人员在介绍“一码贵州”数据平台网络销售情况（5月27日摄）。新华社记者 杨文斌 摄

宁夏西部云基地科技有限公司总经理庄宁说：“通过采用自然风冷技术，加上较低的电价，与东部省份相比，我们1008个机架的数据中心一年可节省电费300万元左右。机架租金也只有东部省份的三分之一左右。”

数据中心被称为“不冒烟的钢厂”“电老虎”，电力成本占其运营成本的“大头”，一个超大型数据中心每年耗电量近亿千瓦时。在碳达峰、碳中和目标下，如何实现高效、清洁、集约、循环的绿色发展，是摆在数据中心面前的一道“难题”，也是“必答题”。

工作人员在“一码贵州”数据平台机房检查设备运行情况（5月27日摄）。新华社记者 杨文斌 摄

“东数西算”无疑是“破题”的抓手。长期以来，东部地区因贴近用户侧，算力需求大，但因能耗限制、电力成本高等原因，新建数据中心难度较大，而西部地区虽数据资源不如东部，但能源丰富，气候适宜。“东数西算”有助于实现东西部在数据资源、能源供应上的互补，推动数据中心绿色发展。

国家信息中心大数据发展部主任于施洋介绍，据测算，我国数据中心依托“西电东送”的用电量约为21.44亿千瓦时，平均用电损耗约6%。“东数西算”联合“西电东送”，在西北弃风弃光地区就近建设大型以上数据中心，既可促进清洁能源开发利用，也可降低用电损耗，进一步减少碳排放。（参与采写：许晋豫、王铭禹）

(责编：胡永秋、杨光宇)