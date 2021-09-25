有统计显示，刚刚过去的中秋小长假期间，全国大部分城市的楼市都在“降温退烧”。以北京为例，无论是新建商品房网签还是二手房成交，与今年上半年的端午小长假相比，都有幅度不小的下降。业内人士估计，在国庆“黄金周”期间，我国绝大多数城市的楼市交易也很难出现上涨行情，整体来看，房地产市场已进入下行通道。

如果一直关注市场，这样的结果并不在意料之外。近年不断升级的房地产调控政策，对楼市形成高压态势。今年前几个月，一些城市根据市场的变化，再度收紧调控，直接促成8月份以来新房、二手房上涨城市数量减少至年内最低水平，越来越多城市的房价，特别是二手房价开始下降。

把市场观察的视线放得更长一点，还可以发现，最近几个月，一些地方不时出现土地流拍的情况。加大住宅土地供应，是房地产市场调控的一个重要砝码。土地流拍，意味着房地产开发商对楼市后市看淡，这也给市场发出了强烈信号，过去一年一度的“金九银十”，今年注定难复往日盛况。

房地产曾经是中国经济发展的引擎之一，不少地方从房地产的猛进中受益，但也带来了不少问题。近年来，经过调控与改革，房地产市场已经不再是地方政府财政的“摇钱树”，在“房住不炒”的大原则下，各级政府施予各种手段，使得房地产市场日渐回归理性平稳发展的轨道。

不过，处于思维上的惯性以及经济发展的“路径依赖”，近期出现的楼市疲软状况，难免在经济领域引发一些不安。在国际上，曾经有过房价下滑导致经济衰退的先例，这种情况会不会在中国发生？

分析我国目前房地产市场构成，不难看出：房价急剧下降导致经济停滞的情况很难出现。在其他国家，房价下跌拖累经济，最重要的原因，就是房地产开发商向银行大量借贷，房地产投资投机性的购买势力也向银行大量借贷，银行又把这种借贷作为自己的高额利润来源，把自己和房地产市场紧紧地捆绑在一起。这种环环相扣的资金结构，一旦遭遇“黑天鹅”事件，就会造成“多米诺骨牌”式的效应，给整个国家的经济运行带来危机。

对这类现象，我国在最近10年多的房地产调控中一直高度戒备。一方面，有关部门对于银行向开发商借贷制定了严格的政策限制；另一方面，个人房贷的规模也一直在可控范围之内，没有太大的投机空间。这两方面的措施，在房地产市场和经济基本盘之间砌起了一道“防火墙”，即使房地产市场出现“黑天鹅”，也不会危及银行系统，蔓延成全局性事件。反过来说，只要经济运行不出大的问题，房地产市场的运行也就不会出大问题，目前出现的房价下跌，是在可控范围里的正常的价格波动。

过去，房地产开发商与投资者对“金九银十”抱有期待，与周期性的市场炒作有关。如今，“房住不炒”成为市场主基调，房地产企业还应调整思路，针对新的市场格局制定新的经营策略，在“居者有其屋”的事业中寻找新的利益增长点。（周俊生）

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