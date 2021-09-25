人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

多宗土地底价成交 集中供地市场或迎“拐点”

2021年09月25日08:24 | 来源：经济参考报
小字号

　　近日，为期三天的苏州、成都第二轮集中土拍收官，与第一轮集中供地市场火热不同的是，本轮土拍热度不高，溢价率较首轮有所下降，尤其是青岛、济南、天津、沈阳等低热城市，底价成交成为二轮集中土拍的主旋律，土地流拍也明显增多。

　　在“一次性报价区间上限下调”、“禁马甲”和“提升保证金比例”等调控手段下，苏州、沈阳、成都等城市，第二轮集中拍地热度和首次相比热度明显下降。以苏州为例，苏州溢价率降至1%；19宗成功出让地块中仅3宗溢价成交、1宗突破最高限价成交。

　　克而瑞研究中心研究员马千里表示，近期从市场、资金和政策环境来看，重点城市第二轮集中土拍“降温”将是大概率事件，就连一直以来市场热度跻身高位的杭州，十宗竞品质地块中，九宗地块报名未达标，无法进入后续正式竞价环节，相当于“流拍”；加之日前杭州、南通均出现“退地”风波，重点城市集中土拍热度下滑成为普遍现象。

　　土地供应规模方面，苏州二轮集中土拍供应宅地较首轮明显减少，涉及22宗宅地，总供应建面仅267万平方米，较首轮总供应规模减少了40%。但22宗土地，仍有2宗提前中止出让，余下的20宗地中有1宗流拍，成交19宗，流拍率高达14%，与首轮零流拍的情况形成鲜明对比。

　　不仅如此，苏州土地出让规则也明显升级。整体来看，新规主要针对苏州首轮土拍中部分地块溢价高、马甲多的情况做出精准调整。严格遵守“控地价”要求，下调了5宗地块一次报价有效区间上限。同时，出台一系列“限马甲”举措，譬如同一企业及其控股的各个公司，不得参加同一宗地的竞买。此外，苏州部分地块保证金上调，并且严查房企资金来源情况。

　　成都方面，相比第一批集中供地，本次集中供地调整了土拍规则，包括要求开发商自持资金、“禁马甲”等，竞拍达到上限后没有延续上一次的竞自持租赁住房面积，而是改成了竞销售型人才公寓面积。

　　马千里表示，出让规则的升级，大大提升了房企拿地的门槛，能一定程度上预防房企的金融风险。

　　今年半年报业绩发布期间，央企华润置地管理层表示，华润将量入为出，确保合理回报，保证华润置地非常稳健的财务结构，谨慎看待土地市场。

　　融创中国董事会主席兼执行董事孙宏斌表示，今年下半年将主动控制拿地总量及节奏，审慎获取高质量土地，预计权益拿地销售比控制在20%以内。他表示，2021年下半年市场压力会比较大，包括融资市场和销售，留出比较安全的边界。（记者 梁倩）

(责编：王仁宏、连品洁)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：我国工业经济总体保持平稳增长 呈现四特征
　　人民网北京9月24日电 （记者许维娜）今年以来，我国工业经济运行稳定恢复态势不断巩固，显示出了较强的发展韧性。“今年以来，我国工业经济总体上保持平稳增长态势，工业增加值、投资、出口等稳中加固。…
我国企业社保加速数字化转型 用工多元化成为常态
　　人民网北京9月24日电 （记者乔雪峰）9月24日，《中国企业社保白皮书2021》（以下简称《白皮书》）在第九届中国企业社保高峰论坛上发布。《白皮书》显示，2021年，企业社保在险种覆盖面、及时性、基数合规方面稳中略降，企业社保合规之路仍任重道远。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部