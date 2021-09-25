精致复古的木雕牌匾上，镌刻着中英文双语版的“乌镇互联网医院”。透过富有江南水乡特色的窗栅望进去，人们可以看到滚动的数据大屏等科技感十足的各种硬件设备和蓝白相间的工作区。

乌镇是互联网前沿科技的“样板间”，医疗领域也不例外。2015年第二届世界互联网大会前夕，乌镇互联网医院揭牌，当年12月10日，浙江大学医学院附属第二医院教授王建安通过乌镇互联网医院，为杭州的黄女士开出第一张在线复诊处方。

在线就医的这一小步，成为互联网医疗的一大步。互联网医院打破医院“围墙”，开创了在线处方、在线复诊、远程会诊等融合创新的先河，使得医疗服务数据互联互通、形成线上线下医疗服务闭环成为可能。

在疫情防控常态化的当下，线上医疗需求正在持续增加。

总部位于杭州的互联网医院智云健康科技集团，仅今年上半年就有6580万人次的患者通过该公司网络平台问诊。集团创始人、首席执行官匡明认为，中国慢性病患者群体日益庞大，数字化医疗可以提高问诊效率，电子化跟踪病患记录，有效解决医疗资源分布不均等难题。

今年4月，浙江大学医学院附属儿童医院正式上线自建的互联网医院。“最大特点在于实现线上线下的互通，同时聚合了医院最优质的医疗资源，目前已有包括名医、资深专家在内的624名医师在互联网医院开通诊疗服务，还有92名药师、47名护师提供专业诊疗服务。”浙大儿院常务副院长傅君芬介绍，通过互联网医院，千里之外的云南一家人联系上了医院心内科专家，今年暑期完成了孩子先天性心脏病手术。

在浙江台州天台县的田间地头，村民打开手机小程序就能查到自己的化验单；他们还能线上预约挂号，实现“小病不出乡，大病不出县”；患者在家测完血压并上传数据后，家庭医生将在“医疗集市日”定期上门做健康管理……

天台县人民医院副院长裘银虹表示，互联网让原本分散的数据互联互通。专科医生、家庭医生、签约居民、居民家属四方联动，完成了生命体征数据采集、疾病监测，形成预防、诊疗、康复闭环管理。

“现在我家里人还有同事，很多人都在互联网医院看病，这已不是什么新鲜事了。”51岁的乌镇居民魏女士患慢性萎缩性胃炎4年，在乌镇互联网医院看病已有两年时间。她最大的感触是，网上看病不仅能用医保在线支付，而且还提供送药上门服务，节省了大量时间和经济成本。（记者黄筱、王俊禄）

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