前8月国企营业总收入同比增长24.9%
2021年09月25日09:22 | 来源：经济日报
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24日，财政部发布的数据显示，前8月，全国国有及国有控股企业主要效益指标保持增长，国有经济延续稳定复苏态势，国有企业营业总收入474191.2亿元，同比增长24.9%，两年平均增长9.6%。其中，中央企业营业收入为266244.7亿元，同比增长23.3%，两年平均增长7.9%；地方国有企业营业收入为207946.5亿元，同比增长27.0%，两年平均增长11.8%。
利润总额方面，前8月国有企业利润总额31249.4亿元，同比增长75.0%，两年平均增长13.9%。其中，中央企业20790.5亿元，同比增长72.9%，两年平均增长14.0%；地方国有企业10458.9亿元，同比增长79.5%，两年平均增长13.6%。
应交税费方面，前8月国有企业应交税费34848.3亿元，同比增长21.0%。其中，中央企业24378.4亿元，同比增长17.8%；地方国有企业10469.9亿元，同比增长29.2%。
资产负债率方面，8月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点。其中，中央企业66.9%，同比下降0.7个百分点；地方国有企业62.7%，同比上升0.2个百分点。（记者李华林）
(责编：王仁宏、连品洁)
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