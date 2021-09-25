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抢先目睹！2020年迪拜世博会中国馆试运营迎来首批观众

2021年09月25日12:37 | 来源：人民网
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晚上8时许，中国馆首次面向观众进行灯光秀展演。中国贸促会供图
晚上8时许，中国馆首次面向观众进行灯光秀展演。中国贸促会供图
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人民网北京9月25日电 （记者栗翘楚）记者从中国贸促会获悉，迪拜当地时间9月24日下午，2020年迪拜世博会中国馆正式试运营。北斗环幕影片、高铁模拟驾驶、未来概念车、人工智能机器人等创新形式展项精彩亮相，吸引众多游客驻足参观。当天中国馆共试运营5小时，接待5089名观众。

首批进入中国馆的三位观众是当地小学的教师，她们参观后表示，中国馆展项妙趣横生，通俗易懂，希望世博会开幕后带学校的孩子再次前来参观，进一步了解中国。

迪拜世博局中国参展经理劳尔·维纳参观后表示，非常有幸见证了中国馆建成的全过程，认为中国馆既展现了中国在经济、科技、制造等方面的“硬实力”，也体现了传统文化、人文关怀等方面的“软实力”，一定将成为迪拜世博会最受欢迎的展馆之一。

当天晚上，中国馆首次面向观众进行灯光展演，一百多架无人机在天空中变幻出绿芽、雪花、地球等造型，配合中国馆建筑灯光和两侧大屏幕影像，呈现出美轮美奂的光影效果，成为迪拜世博会夜间的亮点。现场观众纷纷举起手机留影，不时爆发出惊叹声和掌声。

据了解，由于受疫情影响，2020年迪拜世博会延期至2021年10月1日开幕，持续到2022年3月31日。中国馆历经4年筹备，现已准备就绪，将于10月1日如期开馆。

(责编：王仁宏、吕骞)分享让更多人看到

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