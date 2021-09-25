9月23日，中国物流与采购联合会物流与供应链人力资源专业委员会（以下简称中物联人资委）携十余所院校与百世集团在杭联合举办“数智化物流——配送管理新型工作手册式教材”启动仪式，共同深化推进产教融合、校企合作，践行“三教”改革，创新打造工学结合与校企合作人才培养新模式。

随着物流行业不断向数智化方向转型，产业结构加速调整，就业结构发生相应变化，传统人才培养模式已无法适应行业发展需求，高质量人才的精准供给成为刚需。此次，中物联人资委与百世集团联合建设的“数智化物流——配送管理新型工作手册式教材”，就是为了推动职业教育改革，加速物流行业校企融合发展进程，就教师、教法、教材“三教”改革进行一系列的探索和尝试。

据介绍，基于行业典型工作任务，针对院校教育体系不同的实用型人才，百世团队秉持围绕生产去教学的原则，通过开发企业课程资源、定制教师职业技能提升培训、构建生产型实训室等以学带练的培养方案，实现理实结合，提高教学的针对性、职业性、实用性，提升人才培养水平。

百世集团创始人，董事长兼CEO周韶宁表示，百世以人才需求为导向、科技发展为引领，将百世深耕物流行业所积累的先进技术及实战经验作为推进行业转型的引擎与动力，加快物流行业国际化、数智化物流人才储备与培养，支撑行业的高质量发展。

早在2019年，中物联与百世集团在北京签订战略合作协议，共同推动物流业产教融合、校企合作政策落地、物流管理1+X试点及人才培养工作。两年来，百世团队已启动与院校共同开发课程、培养双师型教师、共建实习实训基地等具体工作，并完成对100多所高（院）校的深入调研和交流。百世集团始终重视人才引进，与多所院校在岗位实习、优秀毕业生输送、合作办学等方面深化合作，为公司储备专业人才，为行业培养优秀人才，帮助院校学生实现职业发展理想。

以天津交通职业学院为例，百世集团于2020年5月27日与该校就物流与供应链人才培养签订战略协议，通过共建“百世物流科技产业学院”“教师培养基地”“留学生海外实习就业基地”“智慧物流”应用技术推广研究院共同推动实用型人才培养。

同年，百世集团与天津交通职业学院合作建设完成国内“产教融合数智化供应链生产型实训中心”，并已形成具有物流行业人才培养特色的产教融合新样板。据天津交通职业学院介绍，通过精准的校企合作，学校人才培养质量得以大幅提升，教学方法更具实操性，全面提升了教师的教学实力，形成科学有效的产教融合良性循环。

未来，百世将更深入地参与到高质量人才培养的过程当中，推进行业人才教学体系建设，引入商业项目运营，用真实的工作环境推动学生实践能力的提升，成为支撑高质量发展的“学习工厂”。

(责编：李源、董童)