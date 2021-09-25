原标题：华强方特亮相文博会 再获“全国文化企业三十强”

9月23日，第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会（以下简称“文博会”）在深圳拉开帷幕。华强方特在本届文博会主会场“媒体融合·智慧广电·电影工业馆”设立主展位，并在集团总部设立文博会分会场，将全方位展示集“创、研、产、销”于一体的产业布局。

(华强方特供图)

一年一度的文博会，被誉为“中国文化产业第一展”，历来是文化产业各大企业交流共鉴的重要平台，备受海内外瞩目。会上，光明日报和经济日报联合发布第十三届“全国文化企业30强”名单，华强方特集团等企业榜上有名。“全国文化企业30强”评选活动旨在宣传展示文化改革发展成效，大力推动培育骨干文化企业。华强方特凭借在文旅领域的突出成果和卓越市场业绩，第十一次上榜“全国文化企业30强”。

(华强方特供图)

主题乐园推陈出新缔造文旅融合典范

本届文博会以“文化+科技”为主题，恰好与华强方特以“文化+科技”讲述中国故事的理念不谋而合。

深耕文旅行业15年的华强方特，近年来围绕“中国梦”题材，匠心打造沉浸式游乐体验的“美丽中国三部曲”——讲述华夏五千年历史文化的“华夏历史文明传承主题园”、体现光辉革命历程和伟大改革成就的“复兴之路主题园”及描绘祖国未来宏伟蓝图的“明日中国主题园”三大系列园区。

其中，第一部曲“方特东方神画”已经在芜湖、济南、宁波、厦门等八座城市成功运营并广受好评；第二部曲“方特东方欲晓”依托AR、VR、大型动感轨道船、全景无轨旋转剧场等国际领先技术及高度还原的历史场景，全景式演绎中华民族百余年来的奋斗征程，为广大游客带来前所未有的“红色旅游新体验”。

目前，“方特东方欲晓”已在赣州、宁波建成开园，淮安、荆州等地园区也在火热建设中，获得与会各方高度关注。

以“科技”之笔焕活中华文化讲述中国故事

近年来，华强方特立足原创，凭借强大的创新和研发实力，结合时代特点和市场需求，深入挖掘中国文化，选取代表中国精神、文化内涵的经典故事素材进行创造性转化，打造了大批极具中国特色和深厚中华文化底蕴的文化主题娱乐项目，赋予现代表达形式和新时代内涵，以全新角度和面貌呈现中华文化，激活中华文化生命力。

在文博会主会场，全息AR剧场项目《梁祝》、全景式动态球幕剧场项目《牛郎织女》、悬挂式球幕影院项目《飞翔》等十多类特种电影形式和百余项特种电影项目，被恢弘大气的宣传片一一展示。凭借卓越的荆楚魅力及非凡的创意体验荣获国际主题娱乐协会TEA“杰出成就奖”的AR剧场项目《屈原》，更是让与会观众大开眼界。

方特分会场特别设立的“娱乐科技体验区”也妙趣横生。特色VR体验项目《VR看方特世界之寻找鱼尾狮》，让现场观众仅需4分钟就能“亲身”体验狮城魅力；结合实时立体渲染技术的全新立体交互射击体验项目《丛林射手》，让小朋友们现场走进3D丛林，与“熊出没”家族成员进行互动射击。

小到水墨丹青的细微意境，大到华夏五千年文明史诗的恢弘气魄，华强方特在深入挖掘中国文化精髓的同时，积极研发VR、AR、MR等虚拟现实和场景生成技术的有机融合，并将成果全部应用于各地方特的主题项目中。同时，方特特种电影系统还出口至全球40多个国家，为讲好中国故事、传播中华文化贡献了积极力量。

动漫品牌新作亮相缔造国漫IP矩阵

在本届文博会上，包括观众耳熟能详的《熊出没》《熊熊乐园》等原创动画在内，方特多个系列动漫IP悉数亮相。

方特动漫针对10岁以下儿童和家长推出幼儿成长启蒙APP《好奇时间》，融合“熊出没”“熊熊乐园”“太空鼠一家”等多个头部IP，并提供动画、视频、音乐、绘画、益智启蒙等线上互动形式，吸引了现场大批亲子观众参与体验。除了手机端APP外，同名系列动画片的前两季也将陆续在各大平台播出。

现场亮相的首部中国古风动画电影《俑之城》，构想取材自兵马俑。庞大而魔幻的世界观、60多层素材与3000多个粒子的特效，让这部方特原创佳作入围上海国际电影节金爵奖的“最佳动画”提名。《熊熊帮帮团》《熊熊欢乐颂》《赵琳的探险日记》等适合不同年龄段儿童的作品也同步登场，进一步丰富了方特动漫的品牌矩阵。

除打造属于中国的动漫IP外，在全网掀起收视热潮的新时代少女超级英雄动画《奇迹少女》和益智启蒙动画《太空鼠一家》也将同时引进，进一步扩大受众年龄群，陪伴更多大小朋友们的成长。

截至目前，方特动漫已与国内外200多家知名品牌开展文化衍生品的自主开发和品牌授权，涵盖三十多大类和2万多种单品。事实上，华强方特为业界提供了动漫IP与文旅产业良性发展的大量案例。除首家“熊出没酒店”已于今年在天津开业外，“熊出没乐园”已在厦门、菏泽、淮安、鹰潭等多地布局建设。

加速全国战略布局打造文旅全业态

近年来，华强方特不断加快主题乐园的规模化布局，打造文旅全业态。仅2021年，华强方特就已签约绵阳复兴之路文化科技项目和宜春花博园熊出没项目，并稳步推进自贡、徐州等多地项目的建设。今年7月，太原方特东方神画盛大开园，这是继赣州方特东方欲晓、天津方特水上乐园、宁波方特东方欲晓之后，华强方特今年成功开业的第四座主题乐园。

目前，熊出没小镇正在宁波紧锣密鼓建设中，动漫文化产业园区在商丘、台州等地动工兴建，四川自贡方特恐龙王国、绍兴国学文化博览园、十堰市武当山中华传统文化园等特色园区也在紧张筹备中，加上此前基于地域特色文化开发运营的南宁方特东盟神画、嘉峪关方特丝路神画、邯郸方特国色春秋等主题乐园，华强方特已在全国形成多个区域性文旅特色品牌，为促进地方经济的良性发展，持续贡献方特力量。未来，华强方特还将结合自有IP，推出中国古文化、动漫乐园等不同特色和主题的乐园项目，值得市场期待。

(责编：李源、董童)