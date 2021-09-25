原标题：开放共生：趣链科技2021产品发布会成功举行

9月24日，趣链科技成功举办2021产品发布会。本次发布会采取线上直播方式，以“开放共生”为主题，围绕底层平台、跨链技术、数据共享、开放服务以及数字乡村、普惠金融等方面展开探讨，携手“产学研用”各界合作伙伴实现共生成长。

大会伊始，趣链科技首席执行官李伟发表了以《区块链与未来》为题的主旨演讲，从“平行世界、共同富裕、自我实现、无限未来”四个层面阐述了区块链与生活、经济以及未来的内在联系。李伟指出：“区块链不是用来解决现实社会问题，而是为了建立一个全新的平行世界而生。它可以为我们创造一个更加可信、更加真实、更加安全的平行世界，让数字世界为现实世界的价值化、信任化进行支撑”。

趣链科技首席执行官李伟

谈到区块链如何赋能自我实现时，李伟提出要努力念好“链字诀”。“从区块链技术、应用和生态齐头并进，聚焦区块链技术的适用性，拓展多元化应用场景，运用区块链技术连接数字经济信息和资产，促进数据可信到资产可信再到合作可信的递进，重新构建社会信任价值网络，实现区块链信任机器的作用、实现我的数据我做主，让所有人都能享受到科技创新带来的优质服务。”李伟说。

互联网现在已经改变了人类社会的生活方式，区块链正在逐步影响着人类社会的生产关系。面对无限未来，李伟坦言：“我们把数字世界与物理世界相互链接，将区块链带入每个个体、组织实现整个数字世界的可信,实现整个分配制度的公平，构建起万物互联的链上世界。”

趣链科技高级副总裁兼首席架构师邱炜伟在《开放生态，共生共赢》的演讲中表示：“趣链科技以技术为核心，构建起可信价值互联新生态。技术是我们的基因，是我们的内核而开放则是突破技术边界的助推器，是推动技术创新的加速器”。此外，她着重介绍了“区块链底层生态、开源跨链平台开放测试网、趣链服务平台”等技术的全面开放,持续优化用链上链的成本、效率和体验，实现从技术端到产业端价值链各环节的整体优化与重构。在“开放共生”的理念之下，趣链科技区块链3.0全栈生态发布。在邱炜伟看来，趣链科技在未来三年将会打造出从“更懂技术的链”发展为“最强的生态链”和“拥有丰富增值服务的链”。

此外，在业务环节正式发布了趣链科技在数字乡村、普惠金融等领域的发展成果。一方面,“数字乡村区块链平台”立足于数字乡村建设基础,通过建立可信数据通路，使数字乡村建设形成的数据沉淀流动起来,在乡村治理、乡村产业、乡村服务等方面产生创新应用价值，加速惠农金融服务落地，实现数字乡村建设“数据驱动”。

另一方面，“基于区块链的金融业数据共享平台”依托区块链技术作为底层基础设施，结合多方安全计算等前沿技术建立金融机构与政府部门间的数据通道，在保护各方数据隐私的前提下，实现数据的“可用不可见”，释放数据价值。（陆景学）

(责编：李源、董童)