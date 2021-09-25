9月25日，华为发布面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）。据了解，欧拉操作系统可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和OT（Operational Technology），实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

欧拉全新发布。受访者供图

华为计算产品线总裁邓泰华表示，操作系统“碎片化”现状，导致数字基础设施产生大量“软烟囱”，带来生态割裂、应用重复开发、协同繁琐的挑战，数字化新时代，呼唤新的统一操作系统。

据了解，在ICT领域，华为提供服务器、存储、云服务、边缘计算、基站、路由器、工业控制等产品和解决方案，都需要搭载操作系统，所以华为一直在构建能力，旨在通过统一的操作系统架构来满足不同应用场景的需求。本次欧拉全新升级，不仅同时支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备的需求，而且支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统；并通过为应用提供确定性保障能力，支持OT领域应用及OT与ICT的融合。至此全新发布的欧拉操作系统可覆盖从IT、CT到OT数字基础设施全场景。

欧拉数字基础设施开源操作系统。受访者供图

据介绍，欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享，未来计划在欧拉构筑分布式软总线能力，让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端。后续进一步在安全OS、设备驱动框架、以及新编程语言等方面实现共享。通过能力共享、实现生态互通，“欧拉+鸿蒙”更好的服务数字全场景。

此外，本次大会正式发布的openEuler 21.09创新版本，将于9月30日在社区上线。该版本不仅对服务器和云计算场景能力进行了增强，还实现了对于边缘计算和嵌入式场景的支持。2022年一季度，欧拉开源社区将发布支持全场景融合的社区LTS版本，使能合作伙伴面向不同场景发布商业发行版。欧拉自开源以来获得产业界的积极支持和响应，截至目前，已有超过6000名开发者和100多家企业、高校、组织和机构加入欧拉社区，汇聚从处理器、整机、操作系统发行版厂商、到行业应用等全产业链，十多家主流操作系统领军企业发行基于欧拉的商业版本。

(责编：董童、李源)