9月25日，在2021中国500强企业高峰论坛上，中国企业联合会、中国企业家协会连续第20次向社会发布“中国企业500强”名单。

其中，中国电气行业老牌企业德力西集团榜上有名。据了解，该企业自2002年首次上榜“中国企业500强”以来，始终坚持电气作为集团核心主业的突出地位，不断提升产品的科技含量与制造的智能化水平，凭借深厚的实业根基和稳健的发展战略，业务覆盖至全球60多个国家和地区。近年来，德力西又向新能源精密制造等相关领域积极拓展，形成了协同优势明显的产业集群。

德力西集团总裁胡煜鐄表示：“上榜‘中国企业500强’是社会评价维度对德力西发展成绩的认可，我们引以为豪；但榜单和排名从来不是追求目标，我们将继续坚持聚焦电气主业和高端制造的实业定位，不断强化企业的可持续发展能力和抗风险能力，通过为国家和全球客户创造永续价值，奠定自身的基业常青之路。”

(责编：董童、李源)