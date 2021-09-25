2021中国企业500强揭榜！入围门槛明显提高
2021年09月25日15:39 | 来源：新华社
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9月25日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2021中国企业500强”榜单，其中222家企业营业收入超过千亿元大关。
榜单显示，“500强”入围门槛继续提高，提升至营业收入392.36亿元，比上年门槛提高了32.75亿元。国家电网、中国石油、中国石化位列前三。
中国企业500强入围门槛。（中国企业联合会供图）
据统计，“500强”2020年共实现营业收入89.83万亿元，比上年500强增长4.43%；实现净利润40712.58亿元，比上年500强增长4.59%。
榜单显示，营业收入超过1000亿元的企业数量增至222家，有8家企业营业收入超过了1万亿元，分别为国家电网、中国石油、中国石化、中国建筑、中国平安、工商银行、建设银行、农业银行。
与此同时，非银企业与银行盈利差距持续缩小。榜单中481家非银实体企业的净资产利润率为8.43%，19家银行的净资产利润率为10.22%，二者差距进一步缩小到1.79个百分点。
入围企业产业结构呈现优化调整。高技术产业和现代服务业的入围企业数量增加，其中通信设备制造业增加4家，风能太阳能设备制造业增加3家，物流及供应链业增加了5家。入围企业数量减少最多的行业分别是房屋建筑业、煤炭采掘及采选业、化学纤维制造业，分别减少了10家、6家、4家。
此外，榜单显示入围企业研发投入与研发强度持续提升。企均研发投入为29.43亿元，比上年500强增长17.95%；平均研发强度升至1.77%，创下了中国企业500强平均研发强度新高。（记者姚均芳、王希、薛钦峰）
(责编：岳弘彬)
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