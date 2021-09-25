新华社长沙9月25日电（记者席敏、阮周围）全国工商联25日在湖南省长沙市发布2021中国民营企业500强榜单。华为投资控股有限公司、京东集团、恒力集团有限公司位居前三强，位居前五的民营企业年营业收入规模均超过6000亿元。

据全国工商联副主席黄荣介绍，从营业收入来看，民营企业500强入围门槛达235.01亿元，比上年增加32.97亿元；制造业民营企业500强入围门槛达100.51亿元，比上年增加11.33亿元；服务业民营企业100强入围门槛达322.76亿元，比上年增加33.25亿元。

其中，华为投资控股有限公司以8913.68亿元的营业收入规模，连续6年位居民营企业500强榜首、制造业民营企业500强榜首；京东集团位居服务业民营企业100强首位。

数据显示，上榜民营企业多项整体指标继续向好，显示民营经济的蓬勃活力。2020年民营企业500强的营业收入总额35.12万亿元，增长16.39%；纳税总额达1.36万亿元，占全国税收总额的8.84%；员工总数1109.11万人，增长6.26%，占全国就业人员的1.48%。

据了解，今年是全国工商联连续组织开展的第23次上规模民营企业调研，共有5785家年营业收入5亿元以上的企业参加。

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