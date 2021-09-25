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新鸥鹏集团连续9年上榜“中国民企500强”

2021年09月25日16:54 | 来源：人民网
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9月25日，2021中国民营企业500强峰会在长沙举行。会上，“2021年中国民营企业500强”榜单和调研分析报告正式发布。报告透露，2021中国民营企业500强入围门槛达到235.01亿元，较2020年的202.04亿元增加了32.97亿元。

“2021年中国民营企业500强”榜单上，华为投资控股有限公司连续6年位居榜首，京东集团、恒力集团有限公司分别位列第二和第三位。新鸥鹏位列第241位，相比去年大幅提升51位。

今年是新鸥鹏集团连续9年入榜中国民营500强。面对疫情以及行业大调整的新态势，该集团通过优化调整业务结构，积极布局全国取得卓越成效，公司业绩逆市增长。据新鸥鹏集团负责人介绍，集团以教育为主体，专注打造“教育＋”、“文化+”的全产业生态链发展模式稳健且独特，为企业长远发展构筑了战略护城河。值得关注的是，今年新鸥鹏教育城（镇）100城战略布局快速落地，新业务、新区域迅速打开局面，组织架构循序优化，让公司业绩继续高速增长，收入结构优化，经营质量提升，综合实力全面增强。

据了解，从年初开始，新鸥鹏启动以“调结构、提效率”为主要方向的新一轮组织优化、升级。9月，公司整合旗下重庆地区相关公司资源和业务，在原有“新鸥鹏重庆公司”与“新鸥鹏渝区域集团”的基础上，合并双方组织和业务，升级打造全新产业平台——“新鸥鹏渝洲产业集团”。

该负责人对此表示，全新整合的“新鸥鹏渝洲产业集团”，将以扁平化、精细化的管理，推进优势资源的强强联合，强化对区域的深耕和市场占有率；另一方面，其将大幅提升公司的经营管理效率，为业务创造更多增量空间和市场。

(责编：李源、曹淼)

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