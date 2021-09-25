原标题：华为邓泰华：共筑计算新生态 共赢数字新时代

在华为全联接2021上，华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华分享了六大数字生态的最新进展，并携手生态伙伴为计算产业带来一系列重磅内容：欧拉开源操作系统(openEuler)全新发布；21个城市共同点亮“人工智能算力网络”；北冥多样性计算融合架构首次面世；“智能基座”产教融合协同育人基地全面扩展。

六大数字生态快速发展

通过赋能合作伙伴，以鲲鹏、昇腾、华为云、鸿蒙、HMS、以及面向智能驾驶的MDC为代表的六大数字生态得到了产业界广泛认可，并取得长足进步：HarmonyOS 2升级用户数超过1.2亿；全球14万多个应用集成了HMSCore；90家全球合作伙伴加入MDC生态；鲲鹏认证解决方案超过1万个；昇腾合作伙伴超过500家；华为云开发者总数突破230万。

华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华发表主题演讲(华为供图)

邓泰华表示，面向鲲鹏生态，华为致力帮助伙伴从“用上鲲鹏”到“用好鲲鹏”。面向昇腾生态，华为聚焦AI基础软硬件平台，构筑AI技术生态与商业生态，以实现双轮驱动。面向未来，华为将持续坚定投入，与合作伙伴共筑计算新生态，共赢数字新时代。

从“用上鲲鹏”到“用好鲲鹏”

鲲鹏计算升级两大开源基础软件，以及两大开发、应用使能套件，帮助伙伴用好鲲鹏。

面对操作系统“软烟囱”带来的生态割裂、应用重复开发、协同繁琐的挑战，欧拉开源操作系统(openEuler)全新发布，定位为面向数字基础设施的开源操作系统，可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT(Information Technology)、CT(Communication Technology)和OT(Operational Technology)，欧拉创造性的提出全栈原子化解耦，支持版本灵活构建、服务自由组合，实现统一操作系统，支持多设备，应用一次开发，覆盖全场景。

欧拉全新发布(华为供图)

欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享，未来计划在欧拉构筑分布式软总线能力，让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端。后续进一步在安全OS、设备驱动框架、以及新编程语言等方面实现共享。通过能力共享、实现生态互通，“欧拉+鸿蒙”更好的服务数字全场景。

本次大会正式发布了第一个支持数字基础设施全场景的openEuler 21.09创新版本，将于9月30日在社区上线。该版本不仅对服务器和云计算场景能力进行了增强，还实现了对边缘计算和嵌入式场景的支持。2022年一季度，欧拉开源社区将发布支持全场景融合的社区LTS版本，使能合作伙伴面向不同场景发布商业发行版。

openGauss社区理事会正式成立，18家单位作为首批理事成员单位将带领openGauss开源社区打造全球领先的企业级开源数据库新生态。鲲鹏开发套件DevKit2.0和鲲鹏应用使能套件BoostKit 2.0全新推出，帮助鲲鹏开发者便捷高效地进行原生开发，提升应用性能，做好“开发者的开发者”，以极简开发和极致性能，为开发者创新赋能，共同繁荣鲲鹏计算生态。

持续升级昇腾AI全栈基础软硬件平台

围绕“极简易用，极致性能”核心设计理念，CANN 5.0持续提升性能，硬件不变的情况下，典型CV模型的训练性能翻倍，典型NLP模型的训练性能提升到2.5倍；MindSpore中文名“昇思”首次亮相，且最新昇思1.5版本发布，该版本强化全场景能力、原生支持大模型，并新增AI科学计算新范式、电磁仿真套件和分子模拟套件，促进AI应用于科学计算。

大算力+大数据使能大模型 孵化新应用

人工智能算力网络汇聚的大算力与大数据使能大模型的训练，从而孵化新应用，推动人工智能产业发展。中科院自动化所、鹏城实验室分别发布利用人工智能计算中心训练的多模态大模型紫东.太初、生物信息研究平台鹏程.神农。紫东.太初是业界首个三模态大模型，能够实现视觉、文本、语音三个模态间的高效协同，性能全球领先的图文音跨模态理解与生成能力，可轻松完成智能问答、图片生成、视频理解与生成等任务，将在工业质检、影视创作、互联网推荐、智能驾驶等领域广泛应用；鹏程.神农生物信息研究平台，包含蛋白质结构预测、小分子生成、靶点与小分子相互作用预测以及新抗菌多肽设计与效果评价等，制药企业和医学研究机构使用鹏程.神农提供的AI能力，将大大加速新型药物的筛选与创制。此外，鹏城实验室、武汉大学会继续推出基于昇腾AI的更多大模型，未来这些大模型将面向全球开源，可通过访问昇腾社区获取。

商业生态的核心是让人工智能真正融入应用场景，为了实现AI专家和行业行家的深度结合，打通AI行业落地的最后一公里，华为提出“选定场景、共同定义、联合开发、组合营销、持续迭代”的全新合作模式，华为与合作伙伴一起面向最终客户，联合提供可以规模复制的AI场景化解决方案。目前在该模式下，已先后推出了昇腾智造、昇腾智城、昇腾智行、昇腾智巡四大昇腾智系列解决方案，覆盖了制造、智慧城市、交通、能源等领域，帮助这些产业实现智能化升级。面向未来，华为和伙伴还将推出昇腾智药解决方案和昇腾智学开发者套件，面向生物医药行业和教育行业提供可落地的AI解决方案。让AI更易用，让行业更智能。

北冥多样性计算融合架构发布

面向多样性计算时代，系统从单一算力到多样性算力，从单机部署到集群部署，从传统应用到融合智能应用，给软件开发者带来了更加复杂的挑战。为帮助开发者在多样性计算集群上实现极简开发、高效部署、极致性能，华为正式发布北冥多样性计算融合架构。该架构是为多样性计算硬件及集群打造的完整软件栈，包括基础使能、应用使能、开发使能。

以产业聚集人才，以人才引领产业

高校是人才培养的根据地，是人才发展的未来。扩展教材教辅方面，本次大会最新发布了《昇腾AI处理器CANN架构与编程》《MindSpore深度学习高阶技术》等7本教辅，并与国内教学名师合作推出《人工智能导论》等3本教材，明年还将继续发布16本教材，7本教辅，将鲲鹏昇腾根技术全面融入高校课程。扩展学校方面，2023年鲲鹏昇腾计划将覆盖超过500所高校，未来逐步扩大至全国2700余所高校高职高专以及海外部分头部高校。扩展教师队伍方面，“智能基座”通过开设课程虚拟教研室，计划5年内赋能超过两万名优秀教师，累计培养超过五百万名理工科学生。同时华为以慕课、社区、在线实验以及众智、优才实习等实践方式，协助完善多维度教学手段，让更多的学生获得产业实践机会，提升学习效果。

最后，邓泰华宣布“智能基座”将扩展产业范畴，从围绕计算产业的鲲鹏、昇腾、华为云，进一步扩展到包括5G、光网络、数据通信在内的通信产业覆盖更多的技术领域，为数字新时代培养更多优秀人才。

(责编：李源、曹淼)