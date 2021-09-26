人民网北京9月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，9月26日上午，成渝中线高铁建设启动活动以视频连线方式，在重庆、成都两地同时举行，这标志着成渝中线高铁工程前期工作取得重要进展。

据国铁集团建设部相关负责人介绍，成渝中线高铁是沿江高铁通道重要组成部分，国铁集团将加快推进项目前期工作，开展全线勘察设计，组织地质调绘8000平方公里，查明沿线地质情况，科学比选线路方案，办理完成用地预审、规划选址等前置手续，精心组织编制了可行性研究报告。2021年8月，国家发改委批复了可行性研究报告。

根据国家发改委批复，成渝中线高铁自重庆枢纽重庆北站向西引出，经重庆科学城、铜梁区、大足区进入四川省境内，经安岳县、乐至县、简州新城引入成都枢纽成都站，正线全长292公里，设计时速350公里，桥隧占比85%，全线设8座车站，其中新建车站6座，项目总投资693亿元，建设总工期5年。

该负责人表示，成渝中线高铁建成后，将成为我国建设标准最高、运行速度最快的高等级高速铁路，将进一步完善西南地区路网结构，缩短两地时空距离，极大便利沿线群众出行，强化重庆、成都两大中心城市的辐射带动作用，对于服务支撑成渝地区双城经济圈建设、促进区域经济社会发展和加快构建新发展格局，具有重要意义。下一步，国铁集团将细化完善设计方案，高标准、高质量做好环评水保、用地审批等各项准备工作，加快推进成渝中线高铁项目实施。

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