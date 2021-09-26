人民网北京9月26日电 （赵超）据工信部“工信微报”26日消息，为贯彻落实《网络安全法》等相关法律规定，扎实推进实名登记管理工作，维护公民在网络空间的合法权益，工信部近日印发《关于加强车联网卡实名登记管理的通知》(简称《通知》)，启动车联网卡实名登记工作。

《通知》要求，道路机动车辆生产企业向用户销售装载有车联网卡的车辆时，应认真核验和登记车辆所有者的真实身份信息，并于2022年9月底前完成存量车联网卡实名补登记工作。

据介绍，《通知》主要从夯实管理职责、强化实名登记、加强个人信息保护、组织监督检查等方面提出了12项工作举措，进一步规范细化车联网卡实名登记要求。

《通知》提出，工信部指导省级通信管理局与工信主管部门组织电信企业、道路机动车辆生产企业，按照车辆销售前、销售时、销售后的不同阶段推进车联网卡实名登记。

根据《通知》规定，道路机动车辆生产企业、电信企业应采取有效的管理和技术措施，加强用户个人信息保护，防止信息泄露、毁损、丢失以及违规使用。

下一步，工信部将统筹好发展和安全，积极指导督促道路机动车辆生产企业、电信企业落实安全主体责任，健全车联网卡实名登记管理制度，完善安全管理技术手段，强化工作落实，促进车联网业务安全有序发展。

据了解，此前，工信部明确，车联网服务平台运营企业要采取必要的安全技术措施。涉及在线数据处理与交易处理、信息服务业务等电信业务的，应依法取得电信业务经营许可。

同时，工信部将加快车联网安全标准建设，加快编制车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南。

今年6月，工信部公开征求对《关于加强车联网卡实名登记管理的通知（征求意见稿）》的意见。其中提出，道路机动车辆生产企业应按照行业主管部门有关要求，负责本企业生产、销售车辆所载车联网卡的实名登记工作。

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